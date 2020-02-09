Процедура выборов в парламент Азербайджана

В соответствии с Конституцией (1995), законодательную власть в Азербайджане осуществляет Милли Меджлис (парламент), в него избирается 125 депутатов по одномандатным избирательным округам (от одного округа один депутат).

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Срок полномочий парламента – пять лет.

День выборов депутатов нового созыва назначает президент Азербайджана.

В 2020 году в Азербайджане впервые в истории пройдут досрочные парламентские выборы.

Парламент Азербайджана 2 декабря 2019 года объявил о самороспуске и направил предложение в связи с этим к главе государства с просьбой назначить внеочередные выборы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил запрос в Конституционный суд с целью рассмотреть на соответствие Конституции данное решение парламента. Суд утвердил законность решения . 5 декабря 2019 года Ильхам Алиев распустил парламент и назначил внеочередные выборы в Милли Меджлис на 9 февраля.

Согласно Избирательному кодексу (2003), активным избирательным правом обладает каждый гражданин Азербайджана, достигший возраста 18 лет в день проведения выборов в Милли Меджлис.

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Азербайджане не менее пяти лет, могут принимать участие в выборах в Милли Меджлис.

Лица, недееспособность которых признана решением суда, лишены активного избирательного права.

В соответствии со статьей 85 Конституции Азербайджана, депутатом парламента может быть избран каждый гражданин страны, обладающий правом участия в выборах.

Не могут быть избраны депутатами Милли Меджлиса лица, имеющие двойное гражданство, имеющие обязательства перед другими государствами, работающие в системе исполнительной или судебной власти, лица, занимающиеся иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, педагогической и творческой, религиозные деятели, лица, недееспособность которых признана судом, осужденные за тяжкие преступления, отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившего в законную силу.

Право выдвигать кандидатов имеют политические партии, блоки политических партий, постоянно проживающие в данном избирательном округе и обладающие активным избирательным правом граждане Азербайджана. В поддержку кандидата на территории избирательного округа, по которому он выдвигается, должно быть собрано не менее 450 подписей избирателей.

Список зарегистрированных кандидатов по округам публикуется Центральной избирательной комиссией в периодических изданиях не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.

Политическая партия в соответствии со своим уставом, а блок политических партий решением полномочных представителей входящих в него политических партий не позднее, чем за 10 дней до дня голосования имеют право в любое время, подав письменное заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию, отозвать выдвинутого кандидата.

Политическая партия, входящая в состав блока политических партий, не позднее, чем за 10 дней до дня голосования может в любое время отказаться от участия в выборах в составе данного блока.

Партия, отказавшаяся от участия в выборах в составе блока, может выступать в качестве независимой политической партии или войти в состав другого блока.

В случае если после регистрации выдвинутого блоком политических партий кандидата все вошедшие в данный блок партии (кроме одной), откажутся от участия в выборах, оставшаяся партия может участвовать в выборах в качестве блока политических партий с сохранением названия и символов блока политических партий. Это не может быть основанием для отказа в регистрации кандидатов либо аннулирования их регистрации.

Отказ блока политических партий от участия в выборах не лишает вошедшие в него политические партии права участия в выборах.

В избирательном бюллетене по одномандатному избирательному округу указываются в алфавитном порядке фамилия, имя отчество, дата рождения, основное место работы или службы (при их отсутствии – вид деятельности) каждого зарегистрированного кандидата, а также кем выдвинут зарегистрированный кандидат.

В избирательном бюллетене должны быть указаны сокращенное название, а также эмблема политической партии, к которой принадлежит зарегистрированный кандидат. По желанию кандидата в избирательном бюллетене может быть указана его партийная принадлежность.

Голосование в день выборов проводится с 8 до 19 часов. Участковые избирательные комиссии не позднее, чем за 25 дней до дня голосования должны через средства массовой информации или посредством информационных щитов уведомить избирателей о месте и времени голосования.

Если общая численность избирателей в населенном пункте менее 50 и требуется более одного часа, чтобы добраться до ближайшего избирательного участка, окружная избирательная комиссия может использовать средства общественного транспорта для доставки данных избирателей на избирательных участок, по которому они включены в список избирателей.

В случае, если избиратель будет уверен в том, что не сможет по состоянию здоровья или другим уважительным причинам прибыть в день голосования на избирательный участок, он не позднее, чем за 24 часа до дня выборов, должен в устной или письменной форме, лично либо посредством другого лица уведомить участковую избирательную комиссию о желании голосовать за пределами помещения для голосования.

Участковая избирательная комиссия должна создать возможность для участия в голосовании всех избирателей, в том числе не имеющих возможности по состоянию здоровья прибыть в помещение для голосования. С этой целью в избирательном участке должна находиться одна переносная избирательная урна.

Избирательный бюллетень выдается избирателю при предъявлении удостоверения личности или заменяющего его документа. Вместе с бюллетенем избирателю выдается конверт, и на нем ставится печать. После получения избирателем бюллетеня членом участковой избирательной комиссии в список избирателей вписываются серия и номер его документа. Избиратель проверяет достоверность записей и ставит подпись.

В случае, если избиратель не имеет возможности свободно получить избирательный бюллетень, он может воспользоваться помощью других лиц, за исключением членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей. Лицо, помогающее избирателю, должно подписаться в графе списка избирателей "Подпись избирателя о получении избирательного бюллетеня" с указанием своей фамилии и инициалов.

При выдаче избирателю бюллетеня его пронумерованный левый уголок отрывается членом участковой избирательной комиссии по линии отрыва и хранится у него.

При получении бюллетеня участковая избирательная комиссия осуществляет маркировку большого пальца левой руки избирателя путем использования безвредной, невидимой жидкости. Для определения маркировки пальца избирателя до получения избирательного бюллетеня используется ультрафиолетовая лампа.

Каждый избиратель голосует лично и без посторонних. Голосовать вместо других лиц не разрешается. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, может вызвать для помощи в помещение или кабину любое лицо, за исключением членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей. Фамилия и инициалы данного лица указываются в списке избирателей вместе с подписью избирателя о получении избирательного бюллетеня.

Избиратель опускает заполненный избирательный бюллетень в предусмотренную для голосования избирательную урну.

Не позднее, чем в течение двух дней после дня голосования, окружная избирательная комиссия определяет итоги выборов по одномандатному избирательному округу.

Кандидат, набравший большинство голосов избирателей, принимавших участие в выборах, считается депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу.

Конституционный суд Азербайджана проверяет и утверждает итоги выборов.

Центральная избирательная комиссия не позднее, чем в течение 20 дней после дня голосования, проверяет протоколы окружных избирательных комиссий и в течение 24 часов представляет их в Конституционный суд.

Получив указанные документы, Конституционный суд в течение 10 дней проверяет соответствие данных документов избирательному законодательству.

В случае если протоколы окружных избирательных комиссий отвечают требованиям, Конституционный суд утверждает итоги выборов. Данное решение Конституционного суда является окончательным.