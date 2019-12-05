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В Азербайджане назначили дату внеочередных выборов в парламент
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РИА Новости

В Азербайджане назначили дату внеочередных выборов в парламент

15:43 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Баку. Архивное фото
БАКУ, 5 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент и назначил внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) на 9 февраля, соответствующее распоряжение распространено в четверг пресс-службой главы государства.
Парламент Азербайджана в понедельник объявил о самороспуске и направил предложение в связи с этим к главе государства с просьбой назначить внеочередные выборы. Парламент состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов было у правящей партии "Новый Азербайджан". Очередные парламентские выборы должны были состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года. Ранее Алиев отправил запрос в Конституционный суд с целью рассмотреть на соответствие Основному закону данное решение парламента. В среду суд утвердил законность решения.
"Распустить парламент Азербайджана, назначить внеочередные парламентские выборы на 9 февраля", - говорится в распоряжении главы государства.
Ильхам Алиев
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Ильхам АлиевАзербайджанВ мире
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