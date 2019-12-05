В Азербайджане назначили дату внеочередных выборов в парламент

Парламент Азербайджана в понедельник объявил о самороспуске и направил предложение в связи с этим к главе государства с просьбой назначить внеочередные выборы. Парламент состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов было у правящей партии "Новый Азербайджан". Очередные парламентские выборы должны были состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года. Ранее Алиев отправил запрос в Конституционный суд с целью рассмотреть на соответствие Основному закону данное решение парламента. В среду суд утвердил законность решения.