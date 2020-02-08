Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-08T23:57+0300
https://ria.ru/20200208/1564445555.html
В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156278/04/1562780420_0:9:3211:1815_1036x0_80_0_0_176ab5e1c3ffce071848692ae44a988b.jpg
РИА Новости

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

23:55 08.02.2020 (обновлено: 23:57 08.02.2020)
24606
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСолдаты сирийской армии в провинции Идлиб
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа. В них принимал участие спецпредставитель российского президента Александр Лавреньтев, а также дипломаты обеих стран.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
7 февраля, 07:12Война в Сирии
Небензя объяснил связь между заседаниями СБ ООН и событиями в Сирии
"В ходе переговоров была обсуждена ситуация в сирийском Идлибе, а также шаги по продвижению политического процесса в Сирии. Было принято решение продолжить переговоры на следующей неделе", - заявил представитель турецкого МИД.

Присутствие в Идлибе

Как сообщили турецкие СМИ, Анкара настаивает на сохранении наблюдательных пунктов своих войск в Идлибе.
Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае Анкара пригрозила военным ответом.
Турецкий патруль в районе сирийско-турецкой границы
7 февраля, 14:24Война в Сирии
Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибе
В ходе переговоров представители Турции заявили, что будут отвечать силой на нападения турецких войск.

Договоренности по деэскалации обстановки

В мае 2017 года на переговорах в Казахстане Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль сирийских властей. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, до сих пор не контролируется Дамаском.
Дамаск
6 февраля, 14:04Война в Сирии
Сирия обвинила Турцию и Израиль в поддержке террористов
Большую часть захватили террористы из "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Москва и Анкара в ходе переговоров в Сочи согласовали создание демилитаризованной зоны в Идлибе, где присутствуют более десятка различных формирований.
*Запрещенная в России террористическая организация
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
10702249
Обсудить 1
Война в СирииИдлиб (мухафаза)Война в СирииМИД РФБашар АсадТурцияСирияРоссияАнкараВ мире
Рекомендуем
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Дмитрий Козак
Козак рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Остров Шпицберген
Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
XXIX ММКФ
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Зеленский рассмешил Папу Римского
Зеленский рассмешил Папу Римского
Приземление пассажирского лайнера на авиабазу Хмеймим
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
СМИ сообщили о деталях российско-турецких переговоров по Идлибу
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года в Варшаве
Валенса высмеял требования Польши к России о выплате репараций
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:50В Баку рассказали о влиянии коронавируса на цены на нефть
12:47В Сочи ожидается мороз до минус 11 градусов
12:44МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
12:42Власти заявили о полном обеспечении Уханя продовольствием
12:40Южная Корея подтвердила 27-й случай заражения коронавирусом
12:35В сочинской школе потушили пожар
12:35В Москве один человек погиб в ДТП на Калужском шоссе
12:31В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
12:24Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
12:21В ялтинский суд подали иск об изъятии моржей из "китовой тюрьмы"
12:16Сеул ужесточит досмотр приезжих из стран, где есть зараженные вирусом
12:15Британия эвакуировала из Уханя еще более 200 человек
12:10Назарбаева призвала наказать провокаторов после массовых беспорядков
12:05Польша подтвердила курс на искажение истории, заявили в МИД России
12:00Умер актер из "Звездного пути" Кевин Конуэй
11:54В Хубэй на борьбу с коронавирусом прибыли около 12 тысяч медиков
11:51В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
11:49СМИ: число заболевших коронавирусом на Diamond Princess выросло до 70
11:48Мишустин поздравил работников гражданской авиации с праздником
11:43В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы
Лента новостейМолния