В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В Анкаре завершились переговоры между Россией Турцией по ситуации в Идлибе , сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.

Переговоры между замглавы МИД России Сергеем Вершининым и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Аналом продлились три часа. В них принимал участие спецпредставитель российского президента Александр Лавреньтев, а также дипломаты обеих стран.

"В ходе переговоров была обсуждена ситуация в сирийском Идлибе, а также шаги по продвижению политического процесса в Сирии . Было принято решение продолжить переговоры на следующей неделе", - заявил представитель турецкого МИД.

Присутствие в Идлибе

Как сообщили турецкие СМИ, Анкара настаивает на сохранении наблюдательных пунктов своих войск в Идлибе.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада , чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае Анкара пригрозила военным ответом.

В ходе переговоров представители Турции заявили, что будут отвечать силой на нападения турецких войск.

Договоренности по деэскалации обстановки

В мае 2017 года на переговорах в Казахстане Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль сирийских властей. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, до сих пор не контролируется Дамаском.

Большую часть захватили террористы из "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Москва и Анкара в ходе переговоров в Сочи согласовали создание демилитаризованной зоны в Идлибе, где присутствуют более десятка различных формирований.