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Пожарные устранили возгорание склада в центре Петербурга
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РИА Новости

Пожарные устранили возгорание склада в центре Петербурга

23:53 08.02.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар склада на южной окраине Санкт-Петербурга
Пожар склада на южной окраине Санкт-Петербурга
© Фото : МЧС России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Пожар на складе в центре Санкт-Петербурга локализован, пострадавших нет, сообщает городское ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре на Лиговском проспекте, дом 50, корпус 16 поступило в 22.13 мск. Горело складское одноэтажное здание размером 15 на 200 метров.
Как уточняет ведомство, пожаром было охвачено помещение, арендуемое ООО "Зенит", площадь пожара составила 40 квадратных метров, огонь также распространился на кровлю - там площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
"Погибших, пострадавших нет… Из ангара эвакуирован автомобиль, 10 транспортных баллонов. В 23.20 локализация", - говорится в сообщении.
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МЧС РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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