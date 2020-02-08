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В Афганистане обстреляли американских военных
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РИА Новости

В Афганистане обстреляли американских военных

23:03 08.02.2020 (обновлено: 10:36 09.02.2020)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Connor MendezСолдаты спецназа США в Афганистане
Солдаты спецназа США в Афганистане
© Фото : U.S. Army / Sgt. Connor Mendez
Солдаты спецназа США в Афганистане. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля", — приводятся в сообщении слова Леггетта.
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Неназванный афганский чиновник рассказал агентству, что за пострадавшими были направлены несколько вертолетов.
"Мы не знаем, сколько убито или ранено", — добавил чиновник.
Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.
РИА Новости не удалось получить оперативный комментарий в Пентагоне.
В конце января в Афганистане упал американский самолет Bombardier E-11A. Сначала ответственность за крушение судна взяло на себя радикальное движение "Талибан". Однако, как заявило командование США, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Впоследствии было объявлено, что самолет разбился из-за технических проблем.
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Вооруженные силы СШАМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
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