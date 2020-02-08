В Афганистане обстреляли американских военных

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.

"Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля", — приводятся в сообщении слова Леггетта.

Неназванный афганский чиновник рассказал агентству, что за пострадавшими были направлены несколько вертолетов.

"Мы не знаем, сколько убито или ранено", — добавил чиновник.

Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.

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