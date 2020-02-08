Венецианский карнавал открылся красочным водным парадом

ВЕНЕЦИЯ, 8 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Традиционный . Традиционный Венецианский карнавал открылся в субботу театрализованным парадом вдоль берегов канала Каннареджо, который соединяет Гранд-канал и водный бассейн венецианской лагуны, передаёт корреспондент РИА Новости.

Для многочисленной публики, заполнившей набережные по обе стороны канала, организаторы подготовили эффектное шоу с артистами и акробатами, которые проплыли на богато украшенных лодках, гондолах и водных платформах.

Темой нынешнего карнавала стали "Игра, любовь и безумие". Открывший его водный парад получил название Amoris Causa ("Ради любви"). Представление сопровождалось не только грандиозным действом на воде, но и музыкой и иллюминацией.

"Мы счастливы видеть на берегах каналах так много людей, который смогут насладиться этим событием, которым может гордиться только Венеция", - заявила РИА Новости советник по туризму Венеции Паола Мар.

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Всего программа ежегодного праздника, который продлится до 25 февраля, охватывает около 150 мероприятий: спектакли, шествия, балы, концерты, театральные постановки, в которых примут участие более 300 артистов.

В преддверии начала фестиваля власти Венеции ввели в действие систему подсчёта туристического потока. На зданиях и фонарях установлены 34 стереоскопических датчика с камерами, которые способны "считать" людей, распознавая их силуэты. Кроме того, меры безопасности, принятые городской полицией, включают установку металлических барьеров для регулирования пешеходного траффика, временное закрытие перегруженных улиц и мостов, а также запрет на употребление алкоголя и изменение маршрутов водного транспорта.