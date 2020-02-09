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https://ria.ru/20200209/1564453618.html
"Игра, любовь и безумие": в Венеции открылся карнавал
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564452795_310:625:2809:2031_1036x0_80_0_0_ca88a30dd150e4c0bf534da9fbd39d19.jpg
РИА Новости

"Игра, любовь и безумие": в Венеции открылся карнавал

13:53 09.02.2020 (обновлено: 16:06 09.02.2020)
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Театрализованный парад вдоль берегов канала Каннареджо открыл традиционный Венецианский карнавал, который продлится с 8 по 25 февраля. Город масок — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Венецианский карнавал ежегодно проводится в последний зимний месяц.

Участник карнавала на площади Святого Марка в Венеции, Италия, 8 февраля 2020 года
1 из 12

Венецианский карнавал ежегодно проводится в последний зимний месяц.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Венецианский карнавал всегда начинается в субботу за 18 дней до Великого поста и заканчивается в Жирный вторник — последний мясоедный день.

Участники карнавала на площади Святого Марка в Венеции, Италия, 8 февраля 2020 года
2 из 12

Венецианский карнавал всегда начинается в субботу за 18 дней до Великого поста и заканчивается в Жирный вторник — последний мясоедный день.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© REUTERS / Manuel Silvestri

Торжество берет свое начало в 1926 году, когда Сенат Венецианской Республики провозгласил последний день перед Великим постом праздничным.

Карнавальные маски в Венеции, Италия, 6 февраля 2020 года
3 из 12

Торжество берет свое начало в 1926 году, когда Сенат Венецианской Республики провозгласил последний день перед Великим постом праздничным.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

В Венецианской республике карнавальные торжества начинались в первое воскресенье октября. Многие венецианцы носили небольшие маски — bautta, скрывая под ними свою личность, чтобы совершать различные проказы.

Участник карнавала на площади Святого Марка в Венеции, Италия, 8 февраля 2020 года
4 из 12

В Венецианской республике карнавальные торжества начинались в первое воскресенье октября. Многие венецианцы носили небольшие маски — bautta, скрывая под ними свою личность, чтобы совершать различные проказы.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

В 1608 году "Совет десяти" издал декрет, согласно которому использование маски было запрещено в церкви, ночью, а также во время эпидемии чумы.

Участники карнавала на площади Святого Марка в Венеции, Италия, 8 февраля 2020 года
5 из 12

В 1608 году "Совет десяти" издал декрет, согласно которому использование маски было запрещено в церкви, ночью, а также во время эпидемии чумы.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© REUTERS / Manuel Silvestri

Венецианский карнавал, в том виде, в котором мы его знаем, появился в XVIII веке.

Карнавальные маски демонстрируются в Венеции, Италия, 6 февраля 2020 года.
6 из 12

Венецианский карнавал, в том виде, в котором мы его знаем, появился в XVIII веке.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

В этом году традиционный он начался с театрализованного парада вдоль берегов канала Каннареджо.

 Шоу во время открытия Венецианского карнавала в Венеции, Италия, суббота, 8 февраля 2020
7 из 12

В этом году традиционный он начался с театрализованного парада вдоль берегов канала Каннареджо.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Темой карнавала стали "Игра, любовь и безумие". Открывший его водный парад получил название Amoris Causa ("Ради любви").

Шоу во время открытия Венецианского карнавала в Венеции, Италия, суббота, 8 февраля 2020
8 из 12

Темой карнавала стали "Игра, любовь и безумие". Открывший его водный парад получил название Amoris Causa ("Ради любви").

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© AP Photo / Vincenzo Pinto

Более 300 артистов примут участие в 150 мероприятиях, включая спектакли, балы, шествия, концерты и театральные постановки.

 Шоу во время открытия Венецианского карнавала в Венеции, Италия, суббота, 8 февраля 2020
9 из 12

Более 300 артистов примут участие в 150 мероприятиях, включая спектакли, балы, шествия, концерты и театральные постановки.

© AP Photo / Vincenzo Pinto
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Власти Венеции усилили меры безопасности, разместив на улицах более 30 стереоскопических датчиков с камерами, которые способны идентифицировать людей по силуэту.

 Шоу во время открытия Венецианского карнавала в Венеции, Италия, суббота, 8 февраля 2020
10 из 12

Власти Венеции усилили меры безопасности, разместив на улицах более 30 стереоскопических датчиков с камерами, которые способны идентифицировать людей по силуэту.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Основные мероприятия карнавала запланированы на следующие выходные и будут приурочены ко Дню всех влюбленных.

 Шоу во время открытия Венецианского карнавала в Венеции, Италия, суббота, 8 февраля 2020
11 из 12

Основные мероприятия карнавала запланированы на следующие выходные и будут приурочены ко Дню всех влюбленных.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© AP Photo / Antonio Calanni

Теперь по улицам города до 25 февраля будут гулять тысячи Арлекинов, Пьеро, Панталоне и Пульчинелл.

 Шоу во время открытия Венецианского карнавала в Венеции, Италия, суббота, 8 февраля 2020
12 из 12

Теперь по улицам города до 25 февраля будут гулять тысячи Арлекинов, Пьеро, Панталоне и Пульчинелл.

© AP Photo / Antonio Calanni
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КультураВенецианский карнавалИталияВенецияФото
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