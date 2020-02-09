"Игра, любовь и безумие": в Венеции открылся карнавал

Венецианский карнавал ежегодно проводится в последний зимний месяц.
Венецианский карнавал всегда начинается в субботу за 18 дней до Великого поста и заканчивается в Жирный вторник — последний мясоедный день.
Венецианский карнавал всегда начинается в субботу за 18 дней до Великого поста и заканчивается в Жирный вторник — последний мясоедный день.
Торжество берет свое начало в 1926 году, когда Сенат Венецианской Республики провозгласил последний день перед Великим постом праздничным.
Торжество берет свое начало в 1926 году, когда Сенат Венецианской Республики провозгласил последний день перед Великим постом праздничным.
В Венецианской республике карнавальные торжества начинались в первое воскресенье октября. Многие венецианцы носили небольшие маски — bautta, скрывая под ними свою личность, чтобы совершать различные проказы.
В Венецианской республике карнавальные торжества начинались в первое воскресенье октября. Многие венецианцы носили небольшие маски — bautta, скрывая под ними свою личность, чтобы совершать различные проказы.
В 1608 году "Совет десяти" издал декрет, согласно которому использование маски было запрещено в церкви, ночью, а также во время эпидемии чумы.
В 1608 году "Совет десяти" издал декрет, согласно которому использование маски было запрещено в церкви, ночью, а также во время эпидемии чумы.
Венецианский карнавал, в том виде, в котором мы его знаем, появился в XVIII веке.
Венецианский карнавал, в том виде, в котором мы его знаем, появился в XVIII веке.
В этом году традиционный он начался с театрализованного парада вдоль берегов канала Каннареджо.
В этом году традиционный он начался с театрализованного парада вдоль берегов канала Каннареджо.
Темой карнавала стали "Игра, любовь и безумие". Открывший его водный парад получил название Amoris Causa ("Ради любви").
Темой карнавала стали "Игра, любовь и безумие". Открывший его водный парад получил название Amoris Causa ("Ради любви").
Более 300 артистов примут участие в 150 мероприятиях, включая спектакли, балы, шествия, концерты и театральные постановки.
Более 300 артистов примут участие в 150 мероприятиях, включая спектакли, балы, шествия, концерты и театральные постановки.
Власти Венеции усилили меры безопасности, разместив на улицах более 30 стереоскопических датчиков с камерами, которые способны идентифицировать людей по силуэту.
Власти Венеции усилили меры безопасности, разместив на улицах более 30 стереоскопических датчиков с камерами, которые способны идентифицировать людей по силуэту.
Основные мероприятия карнавала запланированы на следующие выходные и будут приурочены ко Дню всех влюбленных.
Основные мероприятия карнавала запланированы на следующие выходные и будут приурочены ко Дню всех влюбленных.
Теперь по улицам города до 25 февраля будут гулять тысячи Арлекинов, Пьеро, Панталоне и Пульчинелл.
Теперь по улицам города до 25 февраля будут гулять тысячи Арлекинов, Пьеро, Панталоне и Пульчинелл.