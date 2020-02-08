В массовых беспорядках в Казахстане участвовали около тысячи человек

АЛМА-АТА, 8 фев — РИА Новости. Почти тысяча человек приняли участие в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана (на юге республики), сообщил аким (глава администрации) региона Аскар Мырзахметов в ходе пресс-конференции.
В ходе инцидента погибли восемь человек, еще 40 пострадали. Полиция задержала 50 человек. В результате поджогов повреждено более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. Власти назвали причиной бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
Сапарбаев подтвердил, что произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер.
"Мы все граждане Республики Казахстан. Никаких национальных вопросов здесь нет. Был бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло", — сказал заместитель премьера.
По информации местных СМИ, в регионе ввели режим ЧС.