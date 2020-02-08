В массовых беспорядках в Казахстане участвовали около тысячи человек

В ходе инцидента погибли восемь человек, еще 40 пострадали. Полиция задержала 50 человек. В результате поджогов повреждено более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Президент страныпоручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. Власти назвали причиной бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.