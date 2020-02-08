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В массовых беспорядках в Казахстане участвовали около тысячи человек
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РИА Новости

В массовых беспорядках в Казахстане участвовали около тысячи человек

21:40 08.02.2020 (обновлено: 23:27 08.02.2020)
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© AP Photo / Peter LeonardПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Peter Leonard
АЛМА-АТА, 8 фев — РИА Новости. Почти тысяча человек приняли участие в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана (на юге республики), сообщил аким (глава администрации) региона Аскар Мырзахметов в ходе пресс-конференции.
В ходе инцидента погибли восемь человек, еще 40 пострадали. Полиция задержала 50 человек. В результате поджогов повреждено более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. Власти назвали причиной бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
Сапарбаев подтвердил, что произошедший инцидент носит исключительно бытовой характер.
"Мы все граждане Республики Казахстан. Никаких национальных вопросов здесь нет. Был бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло", — сказал заместитель премьера.
По информации местных СМИ, в регионе ввели режим ЧС.
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Вчера, 10:44
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
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Аскар МырзахметовКасым-Жомарт ТокаевЖамбылская областьКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Нигде в СМИ не сказано, что громили или дунгане казахов, или казахи дунган. Или киргизы и тех и других. Ничёсе беспорядки на бытовой почве-8 человек в астрал , 30 домой спешили, машины. Не, никакой межнациональной розни. Просто брались. Чушь какая-то
8 февраля, 22:54
Андрей Бантеев
1500003
Печеньки не поделили...
8 февраля, 21:46
Валерий Камаев
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