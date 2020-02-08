Президент Египта заявил о нарушении консенсуса по Ливии

"К сожалению, международный консенсус, который мы наблюдали в Берлине, был нарушен известными региональными сторонами, которые не прекратили нарушать эмбарго на поставки оружия и не прекратили ввозить тысячи наемников, ставших машинами по уничтожению людей", - сказал египетский президент.