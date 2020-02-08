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Президент Египта заявил о нарушении консенсуса по Ливии
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РИА Новости

Президент Египта заявил о нарушении консенсуса по Ливии

21:18 08.02.2020 (обновлено: 21:21 08.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
АДДИС-АБЕБА, 8 фев - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о нарушении достигнутого в Берлине консенсуса по Ливии рядом "региональных сторон", об этом он сказал в субботу, выступая на Совете по вопросам мира и безопасности Африканского союза.
"К сожалению, международный консенсус, который мы наблюдали в Берлине, был нарушен известными региональными сторонами, которые не прекратили нарушать эмбарго на поставки оружия и не прекратили ввозить тысячи наемников, ставших машинами по уничтожению людей", - сказал египетский президент.
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Вчера, 20:39
В миссии ООН назвали дату второго раунда переговоров по Ливии
Двухдневный саммит государств, входящих в Африканский союз, стартует в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Ситуация в Ливии станет одной из главных тем обсуждения на предстоящем саммите.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
6 февраля, 01:24
Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиЛивияЕгипетБерлин (город)В мире
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