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Российские военные провели патрулирование сирийско-турецкой границы
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РИА Новости

Российские военные провели патрулирование сирийско-турецкой границы

21:07 08.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке, Алеппо и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам ... в провинции Алеппо, ... провинции Ракка, ... провинции Хасеке... Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование", - сказал Боренков.
Глава ЦПВС отметил, что патрулирование прошло без происшествий.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Центр по примирению в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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