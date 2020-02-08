СМИ сообщили о взрыве около кофейни на востоке Багдада

ДОХА, 8 фев - РИА Новости. Взрывное устройство сработало на востоке Багдада, два человека получили ранения, сообщил в субботу источник в силах безопасности Ирака телеканалу "Ас-Сумария".
"Взрывное устройство сработало сегодня вечером возле популярной кофейни в районе Багдада аль-Джадида, что привело к ранению двух гражданских лиц, которые получили увечья разной степени тяжести", - отметил источник.
Ситуация в Багдаде относительно нормализовалась за последний месяц, однако периодически силы безопасности находят неопознанные тела.