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СМИ сообщили о взрыве около кофейни на востоке Багдада
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РИА Новости

СМИ сообщили о взрыве около кофейни на востоке Багдада

20:15 08.02.2020 (обновлено: 20:16 08.02.2020)
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
ДОХА, 8 фев - РИА Новости. Взрывное устройство сработало на востоке Багдада, два человека получили ранения, сообщил в субботу источник в силах безопасности Ирака телеканалу "Ас-Сумария".
"Взрывное устройство сработало сегодня вечером возле популярной кофейни в районе Багдада аль-Джадида, что привело к ранению двух гражданских лиц, которые получили увечья разной степени тяжести", - отметил источник.
Ситуация в Багдаде относительно нормализовалась за последний месяц, однако периодически силы безопасности находят неопознанные тела.
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Багдад (город)ИракВ мире
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