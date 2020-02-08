В Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Интернет-пользователи возмутились поведением жены футболиста "Ризеспора" и сборной Украины Николая Морозюк Ирины после публикации в Сети видео, где она поет украинский гимн в синей водолазке и желтых трусах.
"Очевидное — невероятное. Мир сошел с ума. Как это развидеть?" — написала одна из пользователей в Twitter.
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"Це зрада (Это предательство. — Прим. ред.)", — отметил пользователь "ВКонтакте".
"Главное, жовто-блакiтний колер соблюден!" — написали в Twitter.
"Стыдно за когда-то нормальную страну", — заявили в комментариях.
"А они там все в желтых трусах ходят? Это проявление патриотизма?" — поинтересовались пользователи.
"Что должно быть в голове, чтобы так исполнить гимн страны?" — возмутились в комментариях.
Юрист Юрий Юрченко в комментарии украинскому спортивному изданию "Чемпион" заявил, что подобный поступок девушки можно трактовать как надругательство над государственным символом, за что ей может грозить до трех лет тюрьмы.
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Однако нашлись и те, кто призвал отнестись к поступку девушки более спокойно.
"Красивая девушка. Хотела показать свой патриотизм и красивое тело. <...> Глупости? Наверное да. Не думаю, что это оскорбительно для государства. Ну спела и спела, зато гимн знает, она же слова не коверкала, как я понимаю. Минимум штраф могли бы, но уж не срок", — отметил один из пользователей "ВКонтакте".