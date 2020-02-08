В Таиланде полиция попросила каналы прекратить трансляции из Кората

БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Начальник главного управления национальной полиции Начальник главного управления национальной полиции Таиланда обратился ко всем телеканалам, освещающим ситуацию в торговом центре в городе Накхон Ратчасима, где стрелок удерживает заложников, с просьбой прекратить прямые трансляции с места операции по их освобождению, которая вскоре начнется, сообщает телеканал Thai PBS

По таиландским законам, прямые трансляции полицейских и военных операций без разрешения командования запрещены.

Кроме того, корреспонденты телеканала сообщили ведущим эфира по телефону с места события о том, что со стороны торгового центра снова слышна стрельба.