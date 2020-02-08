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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-08T19:57+0300
https://ria.ru/20200208/1564441689.html
В Таиланде полиция попросила каналы прекратить трансляции из Кората
https://cdn23.img.ria.ru/images/97700/99/977009963_0:0:1999:1124_1036x0_80_0_0_7b17d0494b72135739a2bb2431f9f20e.jpg
РИА Новости

В Таиланде полиция попросила каналы прекратить трансляции из Кората

19:57 08.02.2020
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© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Начальник главного управления национальной полиции Таиланда обратился ко всем телеканалам, освещающим ситуацию в торговом центре в городе Накхон Ратчасима, где стрелок удерживает заложников, с просьбой прекратить прямые трансляции с места операции по их освобождению, которая вскоре начнется, сообщает телеканал Thai PBS.
По таиландским законам, прямые трансляции полицейских и военных операций без разрешения командования запрещены.
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Кроме того, корреспонденты телеканала сообщили ведущим эфира по телефону с места события о том, что со стороны торгового центра снова слышна стрельба.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Жертвами стрелка стали 17 человек, ранения получил 21 человек. Сообщалось, что в настоящее время преступник удерживает в заложниках порядка 16 посетителей торгового центра.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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