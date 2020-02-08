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Европейская комиссия представила доклад о киберпреступности
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РИА Новости

Европейская комиссия представила доклад о киберпреступности

19:56 08.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейской Комиссии в Брюсселе
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Европейцы в последние годы стали более осведомленными о киберпреступности, но теперь чувствуют себя менее защищенными от подобного рода преступлений, чем раньше, говорится в докладе Европейской комиссии на основе проведенного ею недавно исследования.
Как следует из материалов доклада, исследование проводилось в конце прошлого года среди жителей стран ЕС.
"Результаты показывают, что осведомленность о киберпреступности выросла с 46% в 2017 году. Сегодня 52% респондентов считают, что они достаточно хорошо или очень хорошо информированы о киберпреступности. В то же время, европейцы теперь менее уверены в своей безопасности в сети интернет: только 59% пользователей считают, что они могут обеспечить свою безопасность. В 2017 году эта цифра составляла 71%", - говорится в документе.
В ЕК пояснили, что пользователи сети опасаются за сохранность своих личных данных, боятся мошенников и хакеров. 8% респондентов сообщили, что за последние три года стали жертвами финансового мошенничества, у 11% пользователей взламывали учетные записи. А 10% европейцев говорят, что страх стать жертвой киберпреступников отбивает у них желание делать онлайн-покупки.
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