Европейская комиссия представила доклад о киберпреступности

"Результаты показывают, что осведомленность о киберпреступности выросла с 46% в 2017 году. Сегодня 52% респондентов считают, что они достаточно хорошо или очень хорошо информированы о киберпреступности. В то же время, европейцы теперь менее уверены в своей безопасности в сети интернет: только 59% пользователей считают, что они могут обеспечить свою безопасность. В 2017 году эта цифра составляла 71%", - говорится в документе.