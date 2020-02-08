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В Перми проверяют информацию о враче, "убившем десять ветеранов"
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РИА Новости

В Перми проверяют информацию о враче, "убившем десять ветеранов"

19:15 08.02.2020 (обновлено: 19:56 08.02.2020)
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© Depositphotos / chanawitПациент перед операцией
Пациент перед операцией
© Depositphotos / chanawit
Пациент перед операцией. Архивное фото
УФА, 8 фев — РИА Новости. Минздрав Пермского края начал проверку достоверности информации об анестезиологе одной из региональных больниц, который якобы отключал ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в Instagram сообщила региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова.
По ее словам, создана специальная комиссия, которая проверит факты из сообщения, которое получило широкий резонанс в Сети. Министр отметила, что до окончания проверки говорить о достоверности информации преждевременно.
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"Об итогах проверки обязательно сообщу. Кроме того, накануне руководитель Минздрава Михаил Мурашко заявил, что резонансная история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов в госпитале Кировской области от аппарата искусственной вентиляции легких, оказалась фейком", — написала Мелехова.
Ранее издание readovka.ru сообщило, что один из пользователей форума "Двач" представился медиком и заявил об убийстве пациентов путем отключения от аппарата искусственной вентиляции легких. Мужчина рассказал о десяти погибших пациентах.
Сперва интернет-пользователи предположили, что автором поста является сотрудник Кировского госпиталя ветеранов войн. Однако региональный Минздрав не выявил фактов смерти пациентов во время дежурства этого анестезиста. Мужчина также выступил с видеообращением, где назвал подобные сообщения клеветой. Глава Минздрава Михаил Мурашко также отметил, что медработника проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты.
Позже пользователи соцсетей заявили, что врачом, рассказавшим об убийстве ветеранов, может быть сотрудник одной из пермских больниц.
Следственный комитет и прокуратура начали проверку.
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27787195
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоСледственный комитет РФМинистерство здравоохранения РФКировская областьПермский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Может ли он работать в медицине После таких заявлений думаю нет. Он настроен на убийство а не на помощь.
8 февраля, 19:50
Andrej Kozakov
200019
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