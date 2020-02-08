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2020-02-08T15:24+0300
https://ria.ru/20200208/1564432344.html
Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе
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РИА Новости

Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе

12:49 08.02.2020 (обновлено: 15:24 08.02.2020)
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© РИА Новости / Павел КомаровПолиграф
Полиграф
© РИА Новости / Павел Комаров
Полиграф. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Медбрата из Кирова, которого пользователи Сети обвинили в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Кировские коллеги, это, во-первых, не врач, а медбрат, вплоть до того что подняли всю документацию, нашего коллегу медицинского работника пропустили через детектор лжи и тогда все отвергли", — сказал он на совете ректоров.

Видеообращение Сергея Вольфа из Кирова
Вчера, 18:15
Кировский анестезист ответил на сообщения об "убийстве ветеранов"
Скандал вокруг кировского медработника разразился после того, как издание readovka.ru написало, что на форуме "Двач" один из пользователей, представившийся медиком, признался в убийстве ветеранов. Он заявил, что якобы лишил жизни как минимум десять человек, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких. В доказательство он выложил фото рабочего костюма с бейджем, на котором было видно имя.
Другие пользователи форума вычислили, что это анестезист из Кировского госпиталя ветеранов войн по имени Сергей Вольф. В областном Минздраве подтвердили, что в госпитале действительно есть такой сотрудник, но никаких фактов смерти пациентов во время его дежурства не выявлено.
Сам Сергей Вольф заявил, что его оклеветали, унизили и оскорбили, и обратился к Следственному комитету с просьбой доказать его невиновность.
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Обсудить 23
КировМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ
Популярные комментарии
Да изначально было понятно что выложить в сеть этакое мог только самоубийца без мозгов, либо очень жаждущий подставить человека..
8 февраля, 13:52
Сергей Норд
3200004
Полиграф на самом деле прибор который не показывает ничего.
8 февраля, 14:01
mdmiguel dios
9000017
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