Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Медбрата из Кирова, которого пользователи Сети обвинили в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Кировские коллеги, это, во-первых, не врач, а медбрат, вплоть до того что подняли всю документацию, нашего коллегу медицинского работника пропустили через детектор лжи и тогда все отвергли", — сказал он на совете ректоров.
Скандал вокруг кировского медработника разразился после того, как издание readovka.ru написало, что на форуме "Двач" один из пользователей, представившийся медиком, признался в убийстве ветеранов. Он заявил, что якобы лишил жизни как минимум десять человек, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких. В доказательство он выложил фото рабочего костюма с бейджем, на котором было видно имя.
Другие пользователи форума вычислили, что это анестезист из Кировского госпиталя ветеранов войн по имени Сергей Вольф. В областном Минздраве подтвердили, что в госпитале действительно есть такой сотрудник, но никаких фактов смерти пациентов во время его дежурства не выявлено.
Сам Сергей Вольф заявил, что его оклеветали, унизили и оскорбили, и обратился к Следственному комитету с просьбой доказать его невиновность.
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