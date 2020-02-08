Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе

"Кировские коллеги, это, во-первых, не врач, а медбрат, вплоть до того что подняли всю документацию, нашего коллегу медицинского работника пропустили через детектор лжи и тогда все отвергли", — сказал он на совете ректоров.

Другие пользователи форума вычислили, что это анестезист из Кировского госпиталя ветеранов войн по имени Сергей Вольф. В областном Минздраве подтвердили, что в госпитале действительно есть такой сотрудник, но никаких фактов смерти пациентов во время его дежурства не выявлено.