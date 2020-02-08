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https://ria.ru/20200208/1564440086.html
"На связи Ухань". Жители города рассказали о жизни в условиях эпидемии
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РИА Новости

"На связи Ухань". Жители города рассказали о жизни в условиях эпидемии

18:40 08.02.2020 (обновлено: 19:19 08.02.2020)
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© REUTERS / China DailyДезинфекция жилого комплекса в Китае
Дезинфекция жилого комплекса в Китае
© REUTERS / China Daily
Дезинфекция жилого комплекса в Китае
МИА "Россия сегодня" и Медиакорпорация Китая подготовили совместный проект "На связи Ухань", который рассказывает о ситуации в стране, охваченной эпидемией коронавирусной пневмонии.
В первой программе цикла речь пойдет об Ухане: жизни и мыслях горожан, материальном обеспечении города, а также мерах, принимаемых людьми для предотвращения распространения вируса.
Мы провели онлайн-интервью с сотрудницей IT-компании Дай Вэньни, которая проживает в уханьском районе Ханьян, с офис-менеджером по фамилии Чжан из района Учан города Ухань (которая не пожелала сообщить свои личные данные и полное имя) и с сотрудником Инвестиционной компании в экологически-чистые технологии Государственной инженерно-строительной корпорации Китая Пэн Гуаньпином. Все трое — люди среднего возраста, им уже к 40, именно они — основные кормильцы в семье и главная трудовая сила страны, а потому их мнение наиболее значимо, когда речь идет об истинном положении вещей в городе.
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Вопрос 1: Какие противоэпидемические меры вы приняли в вашей семье, чтобы обезопасить себя и близких?
Чжан: С 22 января ни я, ни мой ребенок не выходим из дома. Мой муж тоже без особой надобности не выходит на улицу, разве что за покупками всего самого необходимого для жизни и за продуктами. Всякий раз, когда ему надо выйти, он стремится максимально обезопасить себя: надевает защитную маску, тщательно моет руки. Мы ведем дезинфекцию дома специальной дезинфицирующей жидкостью и спиртом. Когда муж возвращается, то при входе он снимает верхнюю одежду, чтобы сразу же проветрить ее на сквозняке, а если на улице солнечно, то вешает куртку за окно для дезинфекции ультрафиолетом. После этого он помещает уличную обувь в коробку или в пакет, тщательно моет руки, протирает ключи спиртом. Раз в три дня мы моем полы дезинфицирующим раствором, протираем столы и так далее.
Пэн Гуаньпин: Без особой надобности мы с женой и ребенком вообще не выходим из дома. Когда надо выйти, чтобы купить овощи и предметы первой необходимости, я надеваю маску, стараюсь избегать замкнутых помещений. Дома есть спирт и другие дезинфицирующие средства, в нашей компании в профилактическом порядке сотрудникам выдали лекарства китайской медицины, поддерживающие иммунитет. Из-за работы я все же должен выходить на улицу — я всегда в маске, соблюдаю все необходимые меры защиты.
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Вопрос 2: Как изменился обычный поход по магазинам с началом эпидемии?
Дай Вэньни: Мы стараемся по возможности не выходить на улицу, чтобы не доставлять дополнительных проблем нашей стране. Что же касается бытовой жизни и покупок, то мы закупаем все необходимое примерно раз в две недели, благо выбор есть: можно пойти в ближайшие супермаркеты, а можно заказать онлайн-доставку по приложению в мобильнике. Управляющая компания ЖКХ нашего микрорайона также организует коллективные закупки. В общем, проблем с этим нет. Хочу заодно поблагодарить тех людей, кто продолжают работать несмотря ни на что — это кассиры в супермаркетах, курьеры и сотрудники микрорайонов. Именно благодаря их каждодневным усилиям мы ощущаем тепло в эту трудную зиму, когда все в масках.
Чжан: Правительство объявило, что лучше воздержаться от поездок на своих машинах, за исключением чрезвычайных ситуаций, связанных с доставкой больных к врачу и тому подобым. Все лавки и киоски рядом с домом закрыты, а в супермаркет далеко, поэтому мы в основном покупаем овощи через приложения по доставке питания, такие как Meituan, Eleme и другие. Когда курьер привозит заказ, он оставляет его на входе в микрорайон, а мы забираем. Кроме того, жители организовывают совместные закупки. Например, те, у кого родственники выращивают овощи в пригороде или продают товары со своего подсобного хозяйства, рассказывают об этом, а люди, скооперировавшись, делают у них заказ — так овощи и мясо приходят прямо в микрорайон. Так можно покупать продукты, не выходя из дома. Управляющая компания ЖКХ нашего микрорайона ежедневно принимает противоэпидемические меры: это и дезинфекция, частая уборка мусора и прочее. Об одиноких пожилых жильцах микрорайона тоже заботятся сотрудники управляющей компании, они помогают доставить им овощи, лекарства и многое другое.
"Принцесса" и карантин: коронавирус на круизном судне Diamond Princess
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AFP 2020 / JIJI PRESS

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
© REUTERS / Kim Kyung Hoon

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

Пассажир на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© AP Photo / @daxa_tw

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
5 из 13

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
© REUTERS / Kyodo

На корабле действует карантин.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
© REUTERS / Sawyer Smith

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

Каюта круизного лайнера Diamond Princess, где пассажиры находятся на карантине из-за подозрений на коронавирус на борту, в Йокогаме, Япония. 6 февраля 2020 года
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
© AFP 2020 / STR

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

Персонал в защитных костюмах загружает предметы первой необходимости для пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
© REUTERS / Kyodo

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Скорая помощь забирает в больницу людей с круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

Оцепление возле круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

У россиян коронавируса не выявили.

Пассажиры на палубе круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
11 из 13

У россиян коронавируса не выявили.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
12 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
13 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
1 из 13

Лайнер Diamond Princess отправился в круиз из Йокогамы 20 января и вернулся третьего февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
2 из 13

Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, заражен новым типом коронавируса.

© AFP 2020 / JIJI PRESS
3 из 13

Еще несколько человек стали жаловаться на недомогание.

© REUTERS / Kim Kyung Hoon
4 из 13

Власти Японии приняли решение задержать судно и обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
5 из 13

Анализы показали, что 61 человек заражен коронавирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.

© AP Photo / @daxa_tw
6 из 13

На корабле действует карантин.

© REUTERS / Kyodo
7 из 13

Пассажирам рекомендовали не покидать каюты.

© REUTERS / Sawyer Smith
8 из 13

"По кораблю передвигаться опасно, дано указание сидеть в своей каюте до дальнейших указаний", — рассказал один из находящихся на лайнере.

© AFP 2020 / STR
9 из 13

Всех заболевших госпитализируют, пациентов в тяжелом состоянии нет.

© REUTERS / Kyodo
10 из 13

На борту находятся 24 россиянина, в том числе семья с двумя маленькими детьми.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
11 из 13

У россиян коронавируса не выявили.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
12 из 13

Посольство России взаимодействует с японскими властями для решения бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием россиян на судне.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
13 из 13

Пассажирам придется провести на борту две недели. Карантин продлится до 20 февраля.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Вопрос 3: Вы сами боитесь заразиться? Как вы оцениваете опасность этого заболевания?
Дай Вэньни: В начале я очень нервничала, ведь это неизвестный человечеству вирус. Когда я прочитала, что определен геном вируса, что его начали изучать во многих научных учреждениях мира, а потом мы узнали, что выздоровевших становится все больше, и обрели веру в то, что эпидемия будет сдержана. Вот наступит весна, все расцветет, тогда и мы выйдем на улицу, чтобы полакомиться любимой уличной закуской — жгучей уханьской лапшой.
Чжан: Очень боюсь заразиться, потому что в доме есть дети и старики, у них ослабленный иммунитет. Пока в нашем микрорайоне спокойно — а район достаточно большой. Пару дней назад ходила в домоуправление и спрашивала, если ли инфицированные. Сказали, что их не уведомляют, но раньше было объявление о том, что в одном из домов есть кто-то, кто был в тесном контакте с заболевшими, теперь он изолирован дома. Это успокаивает. К тому же сейчас в Ухане многое делается: построили две больницы, открыли много временных госпиталей для экстренного приема, в них есть место для карантина людей с подозрением на заболевание и с подтвержденным диагнозом. С этой точки зрения такие временные больницы просто незаменимы.
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Пэн Гуаньпин: Я, конечно, беспокоюсь, поскольку в микрорайоне, где я живу, есть люди с подозрением и подтвержденные случаи. Однако особой паники у меня нет, потому что компания, в которой я работаю, и наш микрорайон ввели строгие противоэпидемические меры. Во всех отделах нашей компании ежедневно ведется учет состояния здоровья каждого сотрудника. Скрывать такие сведения или сообщать ложную информацию нельзя. Работники управляющей компании микрорайона ежедневно публикуют в групповом чате приложения WeChat последнюю информацию о случаях около нас. Все конкретно: в каком здании, в каком подъезде, также сообщают номер квартиры, там все есть. В микрорайоне несколько раз в день проводится дезинфекция.
Вопрос 4: Ходите ли вы сейчас на работу? Какие там противоэпидемические меры?
Дай Вэньни: В нашей компании решили, что все сотрудники будут работать из дома. На самом деле, многое можно делать через интернет — так можно избежать контактов и снизить риск заражения. Руководство компании также регулярно осведомляется о здоровье сотрудников и членов их семьей, это хорошо. Когда эпидемическая ситуация более-менее нормализуется, мы выйдем на работу, но все равно нужно будет часто мыть руки, открывать окна, проветривать помещения, проводить меньше собраний и совместных обедов на рабочем месте.
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Чжан: В провинции Хубэй пока решили, не выходить на работу до 14 февраля. Сейчас мы трудимся дистанционно, на домашних компьютерах. В офисах еще до новогодних праздников сотрудникам раздавали маски, обеспечили спиртом и жидкостью для обеззараживания. Во время новогодних выходных каждое утро мы должны были сообщать в компанию о состоянии здоровья.
Пэн Гуаньпин: Мои близкие сидят дома. Администрация Уханя выпустила уведомление о том, что люди должны выходить на работу с 14 февраля. Школа моего ребенка также известила, что начало учебы пока отложено, и если эпидемия не пойдет на спад, организуют онлайн-занятия.
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Скорость распространения нового коронавируса
Инвестиционная компания в экологически-чистые технологии Государственной инженерно-строительной корпорации Китая, где я работаю, приняла участие в строительстве временных госпиталей "Хошэнь-шань" и "Лэйшэнь-шань". Я и сам участвовал в их строительстве, вчера только все закончили. Наша компания в основном отвечает за систему очистки сточных вод. Одна из задач — установить водонепроницаемые мембраны под фундаментом, чтобы сточное загрязнение не проникло в почву, а другая — это очистка сточных вод перед закачкой в трубопроводную систему.
Во время строительства компания сделала все для защиты своих рабочих. Мы работали в защитных масках, кроме того, ежедневно шел строгий медосмотр. Так как на стройплощадке одновременно работали несколько компаний, нас разделили на рабочие группы. В каждой были сотрудники, отвечающие за противоэпидемическую работу. Для измерения температуры использовались и тепловизоры, и обычные термометры — чтобы никого не обойти и всем обеспечить защиту. Сейчас монтаж закончен, и теперь по распоряжению компании нам надо оставаться на карантине еще 14 дней — дома или в специальной гостинице.
Цикл программ подготовлен МИА "Россия сегодня" и Медиакорпорацией Китая в рамках совместного проекта "Россия — Китай: Главное".
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