В Самаре нашли пропавшую школьницу

САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Пропавшая в Самаре одиннадцатилетняя школьница найдена и передана родителям, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее сообщалось, что в Самаре 7 февраля пропала одиннадцатилетняя девочка, ее искали полиция и волонтеры.
"Девочка найдена и передана родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.