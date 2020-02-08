В Самаре нашли пропавшую школьницу

Что делать, если потерялся ребенок Чаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.