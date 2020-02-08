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В Самаре нашли пропавшую школьницу
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РИА Новости

В Самаре нашли пропавшую школьницу

18:02 08.02.2020 (обновлено: 18:04 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
САМАРА, 8 фев - РИА Новости. Пропавшая в Самаре одиннадцатилетняя школьница найдена и передана родителям, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее сообщалось, что в Самаре 7 февраля пропала одиннадцатилетняя девочка, ее искали полиция и волонтеры.
"Девочка найдена и передана родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала собеседница агентства.
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