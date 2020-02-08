Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде

Ранее рядовой одной из частей тайской армии угнал в своей части автомобиль, направился в центр города, открывая огонь из окна, а затем устроил стрельбу в торговом центре. Жертвами инцидента стали 17 человек, еще 16 стрелок взял в заложники. По информации СМИ, преступник скрывается в одном из торговых центров. При этом стрелок транслировал свое нападение в Facebook, сейчас его аккаунт заблокировали.