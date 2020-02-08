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Девять пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации
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РИА Новости

Девять пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации

17:07 08.02.2020
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© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
© РИА Новости / Евгений Самарин
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. Девять человек, пострадавших в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана (на юге республики), находятся в реанимации, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова.
Ранее пресс-служба правительства сообщала о 127 пострадавших, обращавшихся за медицинской помощью.
"Сто тридцать семь человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. По его словам, в стационарах находятся 37 человек, в том числе 9 - в реанимации, 18 готовятся к выписке", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Также отмечается, что по линии санавиации госпитализированы в клиники Алма-Аты шесть человек. Сто человек осмотрены и находятся на амбулаторном наблюдении.
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
10:44
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
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