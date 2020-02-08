Девять пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации

"Сто тридцать семь человек обратились за медицинской помощью после беспорядков в Кордайском районе. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. По его словам, в стационарах находятся 37 человек, в том числе 9 - в реанимации, 18 готовятся к выписке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что по линии санавиации госпитализированы в клиники Алма-Аты шесть человек. Сто человек осмотрены и находятся на амбулаторном наблюдении.

Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.