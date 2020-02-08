Уехавших из-за беспорядков казахстанцев призвали вернуться из Киргизии

"Вы всем говорите: мы наведем порядок, пусть они не беспокоятся, пусть возвращаются. Завтра мы с акимом (губернатором региона – ред.) и другими членами комиссии поедем на границу, посмотрим. Не надо ехать в Киргизию, надо оставаться здесь, а здесь мы наведем порядок", - сказал он в субботу на встрече с журналистами и местными жителями в Кордайском районе Жамбылской области.