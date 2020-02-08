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Уехавших из-за беспорядков казахстанцев призвали вернуться из Киргизии
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РИА Новости

Уехавших из-за беспорядков казахстанцев призвали вернуться из Киргизии

17:00 08.02.2020
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 фев – РИА Новости. Возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев призывает соотечественников, уехавших после начала волнений в соседнюю Киргизию, вернуться на родину.
В пресс-службе киргизского министерства здравоохранения РИА Новости ранее сообщили, что 18 человек, в том числе 17 граждан Казахстана, обратились в больницу Киргизии после беспорядков в граничащем с республикой районе на юге Казахстана. По информации Sputnik Кыргызстан на казахстанско-киргизской границе наблюдается скопление людей. Граждане Казахстана переходят границу, чтобы временно пожить у своих родственников в Киргизии.
Сотрудник МЧС
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"Вы всем говорите: мы наведем порядок, пусть они не беспокоятся, пусть возвращаются. Завтра мы с акимом (губернатором региона – ред.) и другими членами комиссии поедем на границу, посмотрим. Не надо ехать в Киргизию, надо оставаться здесь, а здесь мы наведем порядок", - сказал он в субботу на встрече с журналистами и местными жителями в Кордайском районе Жамбылской области.
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Жамбылская областьКиргизияКазахстанВ мире
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