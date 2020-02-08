Уехавших из-за беспорядков казахстанцев призвали вернуться из Киргизии

АЛМА-АТА, 8 фев – РИА Новости. Возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев призывает соотечественников, уехавших после начала волнений в соседнюю Киргизию, вернуться на родину.
В пресс-службе киргизского министерства здравоохранения РИА Новости ранее сообщили, что 18 человек, в том числе 17 граждан Казахстана, обратились в больницу Киргизии после беспорядков в граничащем с республикой районе на юге Казахстана. По информации Sputnik Кыргызстан на казахстанско-киргизской границе наблюдается скопление людей. Граждане Казахстана переходят границу, чтобы временно пожить у своих родственников в Киргизии.
"Вы всем говорите: мы наведем порядок, пусть они не беспокоятся, пусть возвращаются. Завтра мы с акимом (губернатором региона – ред.) и другими членами комиссии поедем на границу, посмотрим. Не надо ехать в Киргизию, надо оставаться здесь, а здесь мы наведем порядок", - сказал он в субботу на встрече с журналистами и местными жителями в Кордайском районе Жамбылской области.