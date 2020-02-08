В Таиланде полиция попросила покинуть район, где захватили заложников

"Преступник еще не задержан, он все еще находится в здании торгового центра. Просим всех, кто оказался внутри или вблизи торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима, немедленно покинуть ТЦ и прилегающий район", — говорится в заявлении.

Ранее со ссылкой на газету "Тхаи Рат" сообщалось, что рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима (другое название — Корат), погибли не менее 12 человек, есть много раненых. По сообщению газеты, солдат угнал из расположения своей части, дислоцированной неподалеку от города, военный внедорожник HamVee и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям на улицах и зданиям. Как сообщили газете полицейские, преступник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям, после чего скрылся.