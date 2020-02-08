Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-08T16:40+0300
https://ria.ru/20200208/1564437180.html
В Петербурге в квартире чиновника обнаружили казино, сообщил источник
https://cdn22.img.ria.ru/images/156029/39/1560293972_0:343:3032:2048_1036x0_80_0_0_adaaf0a259c8b930cf343bbb37af9d26.jpg
РИА Новости

В Петербурге в квартире чиновника обнаружили казино, сообщил источник

16:40 08.02.2020
3911
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкКазино
Казино
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Казино. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В квартире муниципального чиновника на Кронверкском проспекте обнаружили подпольное казино", - сказал собеседник агентства.
Зал для игры в рулетку в развлекательном комплексе Оракул игровой зоны Азов Сити
11 декабря 2019, 17:13
Полицейские накрыли подпольное казино на Рублевке
По данным местных СМИ, квартира принадлежит главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину. Как отмечается в сообщениях СМИ, сам чиновник заявил, что квартира сдаётся в аренду, и сам он не знал о правонарушении.
В свою очередь секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров заявил журналистам, что региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии.
"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии... Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - заявил Макаров.
Официальным комментарием правоохранительных органов на данный момент РИА Новости не располагает.
Человек играет в онлайн-казино
9 сентября 2019, 15:17
В Марий Эл бывший сотрудник полиции организовал сеть интернет-казино
22302151
Обсудить 1
Вячеслав МакаровЕдиная РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Знак коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Сотрудник полиции
У экс-главы Минстроя Ставрополья конфисковали дом за 78 млн рублей
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Очевидец рассказал о крушении вертолета с Хайруллиным в Татарстане
Полиграф
Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Солдаты на месте взрыва в Бангкоке, Таиланд
СМИ сообщили подробности стрельбы в Таиланде
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Неделе российского бизнеса в Москве
Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
Производство питьевой бутилированной воды
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами
Эксперт прокомментировал снижение темпов распространения коронавируса
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае опубликовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
Полиция и вооруженные военнослужащие в Таиланде
В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:15Спецназ вывел людей из ТЦ, в котором укрылся таиландский стрелок
19:13В Перми проводят проверку после сообщений о враче, убивающем пациентов
19:09В Ростуризме прокомментировали ситуацию со стрельбой в Таиланде
19:07Мать устроившего стрельбу в Таиланде приехала уговорить его сдаться
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
Лента новостейМолния