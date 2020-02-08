В Петербурге в квартире чиновника обнаружили казино, сообщил источник

"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии... Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - заявил Макаров.