В Петербурге в квартире чиновника обнаружили казино, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В квартире муниципального чиновника на Кронверкском проспекте обнаружили подпольное казино", - сказал собеседник агентства.
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По данным местных СМИ, квартира принадлежит главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину. Как отмечается в сообщениях СМИ, сам чиновник заявил, что квартира сдаётся в аренду, и сам он не знал о правонарушении.
В свою очередь секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров заявил журналистам, что региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии.
"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии... Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - заявил Макаров.
Официальным комментарием правоохранительных органов на данный момент РИА Новости не располагает.
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