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2020-02-08T16:35+0300
https://ria.ru/20200208/1564437044.html
Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа
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РИА Новости

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

16:35 08.02.2020
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© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции в Белоруссии
Рабочие на насосной станции в Белоруссии
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Делегациям России и Белоруссии удалось достичь договоренности об условиях поставок нефти и газа в 2020 году в ходе переговоров в Сочи, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

На прежней основе

Так, поставки нефти и газа будут осуществляться на прежней коммерческой основе, но условиях 2019 года.
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"Будем действовать в этом ключе", - отметил Козак.
При этом эта договоренность распространятся только на весь 2020 год.

Без скидки

Замглавы администрации президента подчеркнул, что Минск просил о предоставлении скидки, однако российские власти не пошли на это. Он объяснил это невозможностью государственного регулирования нефтяного рынка.
"Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании", - сказал Козак по итогам переговоров.
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По его словам, перед Москвой и Минском стоит задача устранить противоречия в этом вопросе.
"Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий", - заявил он.
При этом Козак подчеркнул, что Москва намерена способствовать достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефтепродуктов в России.
Замглавы администрации президента отметил, что власти не могут "резко поменять регулирование, условия регулирования нефтяной отрасли".
"Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется",- сказал он.
Регулируется только доступ к нефтепроводному транспорту
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По словам Козака, единственное, что регулируется Россией на нефтяном рынке – "это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ предоставляется на внешние рынки пропорционально объему добычи".
Мы договорились о том, что в случае достижения коммерческих договоренностей мы не будем придерживаться этого правила, будем допускать нефтяные компании, которые достигли договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи

Позитивные переговоры

Козак также прокомментировал прошедшие переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, все прошло в позитивном ключе.
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Замглавы администрации отметил, что Москва и Минск договорились продолжить консультации и переговоры по этим вопросам на уровне правительств, министерств и и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.

Поставки нефти

Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти. На этом фоне Лукашенко не раз заявлял о поиске альтернативных источников. Основным препятствием является то, что Минск не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.
В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний при поставках нефти Минску.
В начале года Россия прекратила поставки нефти двух белорусских НПЗ. Через несколько дней прокачка частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар". Также стороны договорились о поставках 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Помимо этого, Минск закупил около 85 тысяч тонн нефти у Норвегии.
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