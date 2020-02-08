Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Делегациям Делегациям России Белоруссии удалось достичь договоренности об условиях поставок нефти и газа в 2020 году в ходе переговоров в Сочи , сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак

На прежней основе

Так, поставки нефти и газа будут осуществляться на прежней коммерческой основе, но условиях 2019 года.

"Будем действовать в этом ключе", - отметил Козак.

При этом эта договоренность распространятся только на весь 2020 год.

Без скидки

Замглавы администрации президента подчеркнул, что Минск просил о предоставлении скидки, однако российские власти не пошли на это. Он объяснил это невозможностью государственного регулирования нефтяного рынка.

"Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании", - сказал Козак по итогам переговоров.

По его словам, перед Москвой и Минском стоит задача устранить противоречия в этом вопросе.

"Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий", - заявил он.

При этом Козак подчеркнул, что Москва намерена способствовать достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефтепродуктов в России.

Замглавы администрации президента отметил, что власти не могут "резко поменять регулирование, условия регулирования нефтяной отрасли".

"Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется",- сказал он.

Регулируется только доступ к нефтепроводному транспорту

По словам Козака, единственное, что регулируется Россией на нефтяном рынке – "это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ предоставляется на внешние рынки пропорционально объему добычи".

Мы договорились о том, что в случае достижения коммерческих договоренностей мы не будем придерживаться этого правила, будем допускать нефтяные компании, которые достигли договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи

Позитивные переговоры

Козак также прокомментировал прошедшие переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, все прошло в позитивном ключе.

Замглавы администрации отметил, что Москва и Минск договорились продолжить консультации и переговоры по этим вопросам на уровне правительств, министерств и и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.

Поставки нефти

Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам нефти. На этом фоне Лукашенко не раз заявлял о поиске альтернативных источников. Основным препятствием является то, что Минск не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере.

В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний при поставках нефти Минску.