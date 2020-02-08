Открывший стрельбу таиландский военный вел трансляцию в соцсети

Издание Khaosod указывает, что военный опубликовал несколько фото и видео атаки в соцсетях. Также отмечается, что стрелка удалось идентифицировать: это старший сержант Чакрапхан Тхомма.

Накхон Ратчасима (Корат) — третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона страны. В городе расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельскохозяйственной продукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник "Кхао Яй", который часто посещают туристы.