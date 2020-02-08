В Мурманской области рассказали о росте цен на медицинские маски

МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Рост цен на медицинские маски в аптеках Мурманской области составил 300%, что связано с ростом закупочных цен, сообщила в субботу руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по региону Ольга Фаткуллина.
"На территории Мурманской области мониторинг цен и наличия медицинских масок ведут Росздравнадзор (наличие) и УФАС (цены). В настоящий момент маски в продаже в мурманских аптечных сетях есть, рост цен на них составил около 300%", - сообщила Фаткуллина.
По ее словам, рост розничных цен обусловлен ростом цен закупочных. Цены на медицинские маски выросли на уровне крупных поставщиков. "Ни один из них на территории Мурманской области не представлен, поэтому они находятся вне компетенции территориальных надзорных органов", - пояснила представитель территориального органа.
Она также добавила, что наценка мурманских аптек не превышает уровня расчета цен на жизненно важные препараты. "Несмотря на то, что маски не входят в этот перечень, руководство аптечных сетей Мурманска, на своем уровне, сдерживает рост цен", - сказала Фаткуллина.
Ранее молодежное крыло Общероссийского народного фронта сообщило о том, что в ходе мониторинга фиксируется повышение цен на медицинские маски и противовирусные препараты в регионах РФ.