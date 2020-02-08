В Мурманской области рассказали о росте цен на медицинские маски

По ее словам, рост розничных цен обусловлен ростом цен закупочных. Цены на медицинские маски выросли на уровне крупных поставщиков. "Ни один из них на территории Мурманской области не представлен, поэтому они находятся вне компетенции территориальных надзорных органов", - пояснила представитель территориального органа.

Она также добавила, что наценка мурманских аптек не превышает уровня расчета цен на жизненно важные препараты. "Несмотря на то, что маски не входят в этот перечень, руководство аптечных сетей Мурманска, на своем уровне, сдерживает рост цен", - сказала Фаткуллина.