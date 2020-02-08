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Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" стартовал в Санкт-Петербурге
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РИА Новости

Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" стартовал в Санкт-Петербурге

15:33 08.02.2020
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© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"Участники полуфинала конкурса "Лидеры России 2020" стартовавшего сегодня в Санкт-Петербурге
Участники полуфинала конкурса Лидеры России 2020 стартовавшего сегодня в Санкт-Петербурге
© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сегодня открылся региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из Северо-Западного федерального округа, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга, наставник конкурса "Лидеры России" Александр Беглов, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член наблюдательного совета конкурса Валерий Фадеев, заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников, а также генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.
"Стать победителем конкурса непросто: нужно много и серьезно работать, прежде всего над собой. Конкурс – это соревнование, где каждый хочет победить. Но для всех, кто даже не выйдет в финал, это будет огромный опыт. Это возможность проверить свои силы, профессионализм и личные качества. Я желаю победы каждому из вас, победы в конкурсе и победы над собой. Желаю новых интересных встреч, личностного роста и новых достижений в вашей работе", – заявил Александр Гуцан в ходе мероприятия.
Нижний Новгород
1 февраля, 16:38Нижегородская область
В Нижнем Новгороде стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России" в ПФО
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь поприветствовал участников полуфинала конкурса, отметив их неравнодушие к судьбе родной страны, и сообщил о готовности принять их на государственную службу.
Всего на участие в конкурсе в СЗФО поступило 29 350 заявок. По итогам контрольного тестирования в полуфинал от округа вышли 285 человек. Из них 211 – представители Санкт-Петербурга, 17 – участники от Калининградской области. Ленинградскую область представят 12 человек, Архангельскую область – 11 человек, Вологодскую – 8, по 6 участников от Республики Карелии и Псковской области, по 5 участников – от Мурманской области и Республики Коми, 4 – от Новгородской области.
"Среди участников полуфинала 2 доктора и 37 кандидатов наук – это каждый седьмой участник испытаний. 113 человек – опытные управленцы, проработавшие на руководящих должностях минимум 10 лет. Акционеров и собственников 44 человека, директоров – 36. И при этом достаточно и представителей малого бизнеса, и выходцев из науки и образования. Состав очень разнообразный, и, уверен, способен обеспечить синергию", – рассказал руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.
Владимир Жаворонков
25 октября 2019, 17:53Республика Татарстан
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Основные состязания в рамках полуфинала состоятся 8 и 9 февраля. За два дня конкурсанты должны продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры.
Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят на суперфинал конкурса в Сочи.
"Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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"Лидеры России"Александр ГуцанАлексей КомиссаровАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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