Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" стартовал в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге сегодня открылся региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из Северо-Западного федерального округа, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга, наставник конкурса "Лидеры России" Александр Беглов, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член наблюдательного совета конкурса Валерий Фадеев, заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников, а также генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

"Стать победителем конкурса непросто: нужно много и серьезно работать, прежде всего над собой. Конкурс – это соревнование, где каждый хочет победить. Но для всех, кто даже не выйдет в финал, это будет огромный опыт. Это возможность проверить свои силы, профессионализм и личные качества. Я желаю победы каждому из вас, победы в конкурсе и победы над собой. Желаю новых интересных встреч, личностного роста и новых достижений в вашей работе", – заявил Александр Гуцан в ходе мероприятия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь поприветствовал участников полуфинала конкурса, отметив их неравнодушие к судьбе родной страны, и сообщил о готовности принять их на государственную службу.

Всего на участие в конкурсе в СЗФО поступило 29 350 заявок. По итогам контрольного тестирования в полуфинал от округа вышли 285 человек. Из них 211 – представители Санкт-Петербурга, 17 – участники от Калининградской области. Ленинградскую область представят 12 человек, Архангельскую область – 11 человек, Вологодскую – 8, по 6 участников от Республики Карелии и Псковской области, по 5 участников – от Мурманской области и Республики Коми, 4 – от Новгородской области.

"Среди участников полуфинала 2 доктора и 37 кандидатов наук – это каждый седьмой участник испытаний. 113 человек – опытные управленцы, проработавшие на руководящих должностях минимум 10 лет. Акционеров и собственников 44 человека, директоров – 36. И при этом достаточно и представителей малого бизнеса, и выходцев из науки и образования. Состав очень разнообразный, и, уверен, способен обеспечить синергию", – рассказал руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Основные состязания в рамках полуфинала состоятся 8 и 9 февраля. За два дня конкурсанты должны продемонстрировать лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры.

Вечером 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которых пригласят на суперфинал конкурса в Сочи.