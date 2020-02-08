Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

Святой престол пока не распространил официального сообщения о встрече. Зато сам глава украинского государства после беседы в Апостольском дворце сообщил, что "вдохновлен разговором о мире в Украине".

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

"Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал он в Twitter

Из источников при Святом престоле стало также известно, что папа Франциск преподнес в подарок Зеленскому изображение святого Мартина Турского.

"Святой Мартин помогал нуждающимся силой любви. Это то, что я желаю вашему народу. Желаю, чтобы святой Мартин защитил ваш народ", - приводятся слова понтифика.

Накануне визита Зеленского в Ватикан верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) выразил уверенность, что встреча украинского президента с папой Римским "принесет некоторое новое развитие в дипломатической области". При этом глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) подчеркнул необходимость разрешения всех проблем путем диалога за столом переговоров.

Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. Выступая в июле перед собравшимися в Ватикане членами постоянного синода УГКЦ, понтифик отметил, что конфликт в этой стране усугубляется "пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями различного вида, в том числе и попытками привлечь религиозный аспект".

В декабре прошлого года накануне саммита "нормандского формата" в Париже папа Римский заявил, что молится за успех этой встречи президентов РФ, Украины, Франции и канцлера Германии. Тогда он выразил надежду, что эта "инициатива политического диалога поможет принести плоды мира в справедливости". В январе обращаясь к представителям дипломатического корпуса, аккредитованным при Святом престоле, понтифик позитивно оценил усилия, направленные на разрешение украинского конфликта и прекращение страданий гражданского населения.