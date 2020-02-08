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Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
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РИА Новости

Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

15:17 08.02.2020 (обновлено: 15:18 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАТИКАН, 8 фев – Сергей Старцев. Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Святой престол пока не распространил официального сообщения о встрече. Зато сам глава украинского государства после беседы в Апостольском дворце сообщил, что "вдохновлен разговором о мире в Украине".
"Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине", - написал он в Twitter.
Из источников при Святом престоле стало также известно, что папа Франциск преподнес в подарок Зеленскому изображение святого Мартина Турского.
"Святой Мартин помогал нуждающимся силой любви. Это то, что я желаю вашему народу. Желаю, чтобы святой Мартин защитил ваш народ", - приводятся слова понтифика.
Накануне визита Зеленского в Ватикан верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) выразил уверенность, что встреча украинского президента с папой Римским "принесет некоторое новое развитие в дипломатической области". При этом глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) подчеркнул необходимость разрешения всех проблем путем диалога за столом переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
14:23
Зеленский попросил Папу Римского помочь освободить украинцев в ДНР
Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. Выступая в июле перед собравшимися в Ватикане членами постоянного синода УГКЦ, понтифик отметил, что конфликт в этой стране усугубляется "пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями различного вида, в том числе и попытками привлечь религиозный аспект".
В декабре прошлого года накануне саммита "нормандского формата" в Париже папа Римский заявил, что молится за успех этой встречи президентов РФ, Украины, Франции и канцлера Германии. Тогда он выразил надежду, что эта "инициатива политического диалога поможет принести плоды мира в справедливости". В январе обращаясь к представителям дипломатического корпуса, аккредитованным при Святом престоле, понтифик позитивно оценил усилия, направленные на разрешение украинского конфликта и прекращение страданий гражданского населения.
В пятницу Зеленский совершил визит в Италию, в ходе которого провел встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 22:38
Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР
93921123
Обсудить 10
Папа РимскийСитуация на УкраинеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЗеленскийВатиканИталияУкраинарелигияВ мире
Популярные комментарии
Похоже, Зе поспорил, что за 4 года объедет все страны как турист )
8 февраля, 15:22
Андрей Дашков
590000
"Желаю, чтобы святой Мартин защитил ваш народ": ну, как раз католический покровитель Франции Мартин Турский, он и защитит. Кто ж ещё?
8 февраля, 16:01
aalnoor1953
4100000
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