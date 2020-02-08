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СБУ обнаружила подлог в отчетах о ремонте пассажирских самолетов
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РИА Новости

СБУ обнаружила подлог в отчетах о ремонте пассажирских самолетов

15:04 08.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, что могло привести к человеческим жертвам, говорится в заявлении ведомства.
"В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО (техническому обслуживанию – Прим. ред.). В частности, ими была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами".
"По материалам СБ Украины, должностное лицо авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, решением суда признано виновным в совершении преступления по статье "Служебный подлог", - говорится в сообщении. Кроме того, "компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности".
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
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