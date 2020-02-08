СБУ обнаружила подлог в отчетах о ремонте пассажирских самолетов

"В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО (техническому обслуживанию – Прим. ред.). В частности, ими была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов", - говорится в сообщении.