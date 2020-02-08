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В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
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РИА Новости

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

14:22 08.02.2020 (обновлено: 15:47 08.02.2020)
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© РИА Новости / Анатолий УстиненкоМассовые беспорядки в Казахстане
Массовые беспорядки в Казахстане
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
АЛМА-АТА, 8 фев — РИА Новости. Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта. Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.

Что случилось

Инцидент произошел накануне вечером на окраине села Масанчи. Как рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, там собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, вскоре между ними завязалась ссора, превратившаяся в массовую потасовку.
"Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта <…> Из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек", — добавил министр.
На видео, опубликованных в социальных сетях, слышны выстрелы, видны горящие дома. По предварительным данным МВД, всего было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля. В Токмакскую территориальную больницу обратились за помощью 18 человек — 17 казахстанцев и один киргизстанец. Десять из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальных отправили на амбулаторное лечение.
"В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались. При исполнении служебных обязанностей <…> различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения", — сказал Тургумбаев.
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Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
Он добавил, что участники драки оказали активное сопротивление полиции, применяли металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Но полицейские взяли ситуацию под контроль. По словам министра, 47 человек задержаны, у них изъяли два охотничьих ружья.
Полиция начала расследование по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве.

В чем причина

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев заявил, что причиной драки стал бытовой конфликт.
"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", — сказал он.
Министр призвал журналистов и блогеров публиковать только достоверную информацию и пресекать распространение фейков.
"Необходимо не только недопущение распространения фейковой информации, но и откровенных призывов к насилию, нагнетанию обстановки. Возможны вбросы старых видео, дезинформация. Мы не должны допустить распространение данных призывов", — отметил он.
Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев со своей стороны напомнил об уголовной ответственности за умышленные действия по возбуждению межнациональной вражды и розни.
"Призываю всех граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не способствовать распространению сведений, не соответствующих действительности", — заявил он.
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Реакция властей

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поручил принять срочные меры по устранению последствий инцидента. Этим займется правительственная комиссия во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым.
"Прежде всего следует выяснить основные причины конфликта. Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера", — сказал президент.
Правительственная комиссия вместе с администрацией Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших, оказать помощь семьям погибших и раненых.
Помимо этого, Токаев поручил "успокоить население" и подключить к этой работе Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте.
"Генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу. Виновные должны быть строго наказаны", — говорится в заявлении главы государства.
Полиция Казахстана
12:39
Россияне не пострадали в массовой драке на юге Казахстана
2611516541
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Даурен АбаевЖамбылская областьКазахстанРасследование убийства милиционера в МосквеВ мире
Популярные комментарии
Призывы к насилию это не "бытовой характер"...
8 февраля, 14:46
Константин Иванов
2840001
Сомнительно, что бытовуха. И сомнительно, что схлестнулись казахи и киргизы. Обычно такие стычки происходят с участием кавказцев. Может, есть очевидцы? Что там произошло?
8 февраля, 15:07
vvvilkas v
1630008
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