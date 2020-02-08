В Казахстане призвали не допустить разжигания розни

АЛМА-АТА, 8 фев – РИА Новости. Ассамблея народа Казахстана (АНК) призывает граждан республики не допустить разжигания межнациональной розни на фоне беспорядков на юге республики, в которых погибли восемь человек и десятки получили ранения, говорится в заявлении АНК.

Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В результате поджогов огнем повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины. Президент страны поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым. По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

В опубликованном в государственных СМИ заявлении говорится, что, по мнению членов ассамблеи, "преступления не имеют национальности, а все виновные должны быть установлены и понести наказание в соответствии с законом".

"Поэтому сегодня самая главная задача - не поддаваться на провокации, не допускать обвинений целых национальностей в проступках, совершенных отдельными представителями", - подчёркивается в заявлении.

Согласно документу, АНК "выражает уверенность в мудрости народа и призывает воздержаться наших граждан, прежде всего молодых людей, от необдуманных слов и дел, способных нанести ущерб миру и согласию в стране, повредить им самим".