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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-02-08T13:49+0300
https://ria.ru/20200208/1564433310.html
Москву летом украсит 31 сад от дизайнеров в рамках "Цветочного джема"
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РИА Новости

Москву летом украсит 31 сад от дизайнеров в рамках "Цветочного джема"

13:49 08.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПосетители фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" в Москве
Посетители фестиваля Московское лето. Цветочный джем в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Посетители фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Летом 2020 года в рамках фестиваля "Цветочный джем" Москву украсит 31 выставочный сад от дизайнеров из 10 стран мира, сообщает пресс-служба цикла городских мероприятий "Московские сезоны".
"В финал конкурса "Цветочный Джем"-2020 вышел 31 проект выставочных садов, авторами которых стали ландшафтные архитекторы и дизайнеры, представляющие разные традиции. Финалисты из России, Великобритании, Италии, Финляндии, Польши, Словакии, КНР, Уругвая, Казахстана и Грузии поборются за звание лучших из лучших в пяти номинациях: "Большие выставочные сады", "Средние выставочные сады", "Малые выставочные сады", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
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Она добавила, что конкурс "Цветочный Джем" и одноименный фестиваль проходят в Москве уже в четвертый раз, за это время они вошли в число крупнейших международных форумов садового искусства.
Отмечается, что одним их главных условий конкурса этого года стало требование к ландшафтным дизайнерам представить максимальное разнообразие растений.
"Теперь работы, прошедшие в финал, ждет следующий этап: авторы вместе с опытными менторами будут работать над тем, чтобы все проекты стали не только оригинальными и привлекательными выставочными садами, но и создавали пространства, которые улучшают городскую среду",- говорится в сообщении.
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Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль впервые прошли в Москве в 2017 году в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
В этом году на участие в "Цветочном джеме"-2020 поступили 225 заявок из 15 стран. Экспертное жюри отобрало проекты, которые максимально отвечают условиям конкурса.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНаталья СергунинаМоскваОбщество
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