Москву летом украсит 31 сад от дизайнеров в рамках "Цветочного джема"

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Летом 2020 года в рамках фестиваля "Цветочный джем" Летом 2020 года в рамках фестиваля "Цветочный джем" Москву украсит 31 выставочный сад от дизайнеров из 10 стран мира, сообщает пресс-служба цикла городских мероприятий "Московские сезоны".

"В финал конкурса "Цветочный Джем"-2020 вышел 31 проект выставочных садов, авторами которых стали ландшафтные архитекторы и дизайнеры, представляющие разные традиции. Финалисты из России, Великобритании, Италии, Финляндии, Польши, Словакии, КНР, Уругвая, Казахстана и Грузии поборются за звание лучших из лучших в пяти номинациях: "Большие выставочные сады", "Средние выставочные сады", "Малые выставочные сады", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Она добавила, что конкурс "Цветочный Джем" и одноименный фестиваль проходят в Москве уже в четвертый раз, за это время они вошли в число крупнейших международных форумов садового искусства.

Отмечается, что одним их главных условий конкурса этого года стало требование к ландшафтным дизайнерам представить максимальное разнообразие растений.

"Теперь работы, прошедшие в финал, ждет следующий этап: авторы вместе с опытными менторами будут работать над тем, чтобы все проекты стали не только оригинальными и привлекательными выставочными садами, но и создавали пространства, которые улучшают городскую среду",- говорится в сообщении.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль впервые прошли в Москве в 2017 году в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".