Более 30 россиян вернулись из Китая по транспортному коридору

Мужчина рисует иероглифы на тротуаре в китайском городе Цзюцзян

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев - РИА Новости. По транспортному коридору, организованному на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР), 8 февраля из По транспортному коридору, организованному на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР), 8 февраля из Китая Россию вернулись 34 человека, сообщает правительство Амурской области

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

"В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ, 8 февраля вернулось 34 гражданина РФ. По результатам двойного тепловизионного контроля ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было", - говорится в сообщении.

Выехали из России в Китай в субботу по аналогичному коридору 23 гражданина Китая.

Все россияне должны пройти двухнедельный домашний карантин, для этого работодатели должны им предоставить больничный.

О решении открыть следующий транспортный коридор власти Приамурья сообщать дополнительно, не позднее чем за сутки.

Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск-Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 520 человек.