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Более 30 россиян вернулись из Китая по транспортному коридору
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РИА Новости

Более 30 россиян вернулись из Китая по транспортному коридору

12:50 08.02.2020 (обновлено: 14:37 08.02.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterМужчина рисует иероглифы на тротуаре в китайском городе Цзюцзян
Мужчина рисует иероглифы на тротуаре в китайском городе Цзюцзян
© REUTERS / Thomas Peter
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев - РИА Новости. По транспортному коридору, организованному на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР), 8 февраля из Китая в Россию вернулись 34 человека, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
"В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ, 8 февраля вернулось 34 гражданина РФ. По результатам двойного тепловизионного контроля ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было", - говорится в сообщении.
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