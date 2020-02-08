Более 30 россиян вернулись из Китая по транспортному коридору

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 фев - РИА Новости. По транспортному коридору, организованному на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР), 8 февраля из Китая в Россию вернулись 34 человека, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
"В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ, 8 февраля вернулось 34 гражданина РФ. По результатам двойного тепловизионного контроля ни у кого из них признаков инфекционных заболеваний выявлено не было", - говорится в сообщении.
Выехали из России в Китай в субботу по аналогичному коридору 23 гражданина Китая.
Все россияне должны пройти двухнедельный домашний карантин, для этого работодатели должны им предоставить больничный.
О решении открыть следующий транспортный коридор власти Приамурья сообщать дополнительно, не позднее чем за сутки.
Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск-Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 520 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.