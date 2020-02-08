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https://ria.ru/20200208/1564431992.html
В Казани началось прощание с погибшим депутатом Госдумы Хайруллиным
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РИА Новости

В Казани началось прощание с погибшим депутатом Госдумы Хайруллиным

12:37 08.02.2020 (обновлено: 13:08 08.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАйрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Айрат Хайруллин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в субботу простился с трагически погибшим накануне при жесткой посадке вертолёта депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным, сообщает пресс-служба главы республики.
Церемония прощания проходит в Татарской государственной филармонии имени Тукая.
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Биография Айрата Хайруллина
Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. Представитель экстренных служб Татарстана сообщил РИА Новости, что в результате ЧП погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. По данным МЧС, при жесткой посадке погиб один человек, двое пострадали. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека". В числе основных причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные метеоусловия.
"Траурную церемонию прощания с депутатом Государственной Думы РФ Айратом Хайруллиным посетил сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он выразил слова глубокого соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
В некрологе, подписанном руководством республики, говорится, что общественность республики понесла тяжелую утрату. Отмечается, что Хайруллин принимал активное участие в формировании и реализации законодательной базы в области сельского хозяйства и социально-экономического развития сельских территорий в России, внес огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, создание высокотехнологичных современных производственных комплексов в животноводстве, переработке сельскохозяйственного сырья, новых рабочих мест в сельской местности, укрепление и обеспечение продовольственной безопасности республики.
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"Айрат Хайруллин активно занимался благотворительной деятельностью. Созданный им благотворительный фонд оказывал поддержку талантливой молодежи, религиозным учреждениям, сиротам, инвалидам и пенсионерам… Активная жизненная позиция, организаторский талант и незаурядные деловые качества позволяли ему добиваться успеха в различных сферах деятельности", - говорится также в некрологе.
Руководство республики подчеркнуло, что, работая на важных и ответственных участках, Хайруллин показал себя высококвалифицированным, способным организатором, принципиальным и ответственным руководителем, который всегда отличался внимательным и чутким отношением к людям.
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Проститься с депутатом также прибыл председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По данным ГД, проститься с коллегой приехали депутаты Марат Бариев, Владимир Плотников, Денис Кравченко, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина, Айрат Фаррахов, Фатих Сибагатуллин и другие. Кроме того, пресс-служба ЕР сообщила, что в здании Госдумы РФ установлен портрет с цветами в память о Хайруллине.
Соболезнования родным и близким погибшего выразили спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Сергей Неверов, другие официальные лица. Телеграмму с соболезнованиями также направил зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинТатарстанКазаньПроисшествия
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