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2020-02-08T00:48+0300
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Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
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РИА Новости

Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

00:48 08.02.2020
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета Bell 407 в Татарстане. Вместе с ним на борту также находились его помощник и пилот. Как сообщили в региональном Минздраве, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Вертолет потерпел крушение вблизи Куйбышевского водохранилища в 30 километрах от Казани. Хайруллин оказался зажат в кабине и умер на месте.
Сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета Bell 407 в Лаишевском районе Татарстана
Вчера, 22:37
Врачи сообщили о состоянии выживших при крушении вертолета под Казанью
Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Версии случившегося

На данный момент следствие рассматривает три основные версии крушения: ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
На месте работают криминалисты, которые осмотрели вертолет. Так, машина получила значительные повреждения корпуса.

"Активный благотворитель"

Хайруллин был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России". Он занимал пост замглавы комитета по аграрным вопросам. Хайруллин также входил сотню самых богатых российских депутатов и госслужащих по версии журнала Forbes.
Согласно декларации за 2018 год, Хайруллин стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана, заработав 158,88 миллиона рублей.
До начала своей политической карьеры он занимался бизнесом, в 1996-2003 году Хайруллин занимал должность председателя совета директоров ОАО "Пивоваренная компания "Красный Восток".
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Вчера, 19:32
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
Прощание с Хайруллиным пройдет в субботу утром. Коллеги депутата выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Так, глава Татарстана Рустам Минниханов назвал гибель политика потерей для республики.
"Уверен, многим татарстанцам Айрат Назипович запомнится как активный благотворитель, воплотивший в жизнь немало добрых дел", — отметил он.
Кроме того, заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Александр Хинштейн предложил посмертно представить Хайруллина к награде Татарстана, "тем самым дать оценку его многолетней работе в Госдуме и в республике".
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФТатарстан
Популярные комментарии
Ну вот, мультимиллионер, депутат, очень влиятельный человек и как это ему помогло?Перед Богом все равны и конец у всех тоже один. Надо при жизни помогать людям, а не в кубышку складывать свое богатство.
8 февраля, 03:10
oostan.maksim
7720004
А сегодня что не рабочий день? Он в Москве не должен просиживать свои дорогие портки?
8 февраля, 03:21
ivstlngrd
7240001
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