Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы А. Хайруллин погиб в крушении вертолёта в Татарстане

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета Bell 407 в Татарстане. Вместе с ним на борту также находились его помощник и пилот. Как сообщили в региональном Минздраве, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Вертолет потерпел крушение вблизи Куйбышевского водохранилища в 30 километрах от Казани. Хайруллин оказался зажат в кабине и умер на месте.

Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Версии случившегося

На данный момент следствие рассматривает три основные версии крушения: ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте работают криминалисты, которые осмотрели вертолет. Так, машина получила значительные повреждения корпуса.

"Активный благотворитель"

Хайруллин был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России". Он занимал пост замглавы комитета по аграрным вопросам. Хайруллин также входил сотню самых богатых российских депутатов и госслужащих по версии журнала Forbes.

Согласно декларации за 2018 год, Хайруллин стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана , заработав 158,88 миллиона рублей.

До начала своей политической карьеры он занимался бизнесом, в 1996-2003 году Хайруллин занимал должность председателя совета директоров ОАО "Пивоваренная компания "Красный Восток".

Прощание с Хайруллиным пройдет в субботу утром. Коллеги депутата выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Так, глава Татарстана Рустам Минниханов назвал гибель политика потерей для республики.

"Уверен, многим татарстанцам Айрат Назипович запомнится как активный благотворитель, воплотивший в жизнь немало добрых дел", — отметил он.