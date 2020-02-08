В ДФО под медицинским наблюдением находятся 92 гражданина Китая

"В субъектах Дальневосточного федерального округа с 01.02.2020 (с введения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3) находятся под медицинским наблюдением 92 гражданина КНР, в том числе имеющих вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в сообщении.