В ДФО под медицинским наблюдением находятся 92 гражданина Китая

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В субъектах Дальневосточного федерального округа с 1 февраля под медицинским наблюдением находятся 92 гражданина КНР, имеющих вид на жительство в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В субъектах Дальневосточного федерального округа с 01.02.2020 (с введения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3) находятся под медицинским наблюдением 92 гражданина КНР, в том числе имеющих вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 722 человека, заражены более 34,5 тысячи.