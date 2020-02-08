СМИ узнали дату следующего запуска спутников OneWeb с Байконура

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Очередной запуск 34 спутников связи британской компании Очередной запуск 34 спутников связи британской компании OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур намечается в середине марта, сообщил американский специализированный сайт spaceflightnow.com

Первый запуск 34 спутников OneWeb с Байконура состоялся 7 февраля

На сайте отмечается, что старт состоится 18 марта при условии своевременной доставки аппаратов на космодром.

По словам главного управляющего компании OneWeb Адриана Штекеля, которого цитирует сайт, спутники планируется подготовить к отправке с завода во Флориде на Байконур примерно 17 февраля.

Сайт со ссылкой на исполнительного директора компании Arianespace Стефана Исраэля сообщает, что в 2020 году намечаются ещё шесть запусков с аппаратами OneWeb с космодромов Байконур и Восточный и два - с космодрома Куру.

Ранее Штекель заявил, что OneWeb изменила план ближайших запусков своих спутников. После мартовского старта с Байконура будет сделана пауза в пусках в апреле для наладки производства доработанного элемента аппаратов. Затем последуют пуски в мае и июне с Восточного, потом снова будут перерывы в стартах.

По словам Штекеля, на первом этапе компания намерена вывести на орбиту 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное предоставление услуг связи. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома Байконур намечается девять пусков (один уже выполнен), с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже выполнен).

В апреле 2019 года Штекель заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.