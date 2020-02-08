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https://ria.ru/20200208/1564431775.html
СМИ узнали дату следующего запуска спутников OneWeb с Байконура
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РИА Новости

СМИ узнали дату следующего запуска спутников OneWeb с Байконура

12:27 08.02.2020
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Очередной запуск 34 спутников связи британской компании OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур намечается в середине марта, сообщил американский специализированный сайт spaceflightnow.com.
Первый запуск 34 спутников OneWeb с Байконура состоялся 7 февраля.
На сайте отмечается, что старт состоится 18 марта при условии своевременной доставки аппаратов на космодром.
По словам главного управляющего компании OneWeb Адриана Штекеля, которого цитирует сайт, спутники планируется подготовить к отправке с завода во Флориде на Байконур примерно 17 февраля.
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Сайт со ссылкой на исполнительного директора компании Arianespace Стефана Исраэля сообщает, что в 2020 году намечаются ещё шесть запусков с аппаратами OneWeb с космодромов Байконур и Восточный и два - с космодрома Куру.
Ранее Штекель заявил, что OneWeb изменила план ближайших запусков своих спутников. После мартовского старта с Байконура будет сделана пауза в пусках в апреле для наладки производства доработанного элемента аппаратов. Затем последуют пуски в мае и июне с Восточного, потом снова будут перерывы в стартах.
По словам Штекеля, на первом этапе компания намерена вывести на орбиту 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное предоставление услуг связи. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных.
В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома Байконур намечается девять пусков (один уже выполнен), с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже выполнен).
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В апреле 2019 года Штекель заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала поданную в госкомиссию по радиочастотам заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом требований национальной безопасности РФ.
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OneWebБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаВеликобритания
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