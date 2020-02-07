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С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
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РИА Новости

С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb

00:53 07.02.2020 (обновлено: 05:50 07.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома "Байконур"
Вывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. С космодрома "Байконур" стартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи британской компании OneWeb, трансляция запуска велась на сайте "Роскосмоса".
Это первый российский космический пуск в этом году. В конце декабря сообщалось, что в 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с "Байконура", "Восточного," "Плесецка" и "Куру".
Член основного экипажа МКС-61/62 космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка в автобусе перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
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Пуск был выполнен в 00.42 мск с 31-й площадки "Байконура".
В 00.52 мск блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" на суборбитальной траектории.
Выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров предполагается обеспечить за счет двух включений двигателя "Фрегата".
Аппараты OneWeb планируется отделять от "Фрегата" группами по два или четыре спутника с 01.54 до 04.27 мск.
В июне 2015 года был компании Arianespace и OneWeb подписали контракт на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С "Байконура" намечаются девять пусков (один осуществлен в феврале 2020 года), с "Восточного" — шесть, с "Куру" — шесть (один был уже проведен в феврале 2019 года).
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Проект OneWeb

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года OneWeb отозвала свою заявку на получение в России радиочастот для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
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Хочу стать космонавтомСоюз-2.1бOneWebБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоссия
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