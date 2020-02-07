С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. С космодрома "Байконур" стартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи британской компании OneWeb, трансляция запуска велась на С космодромастартовала российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи британской компании OneWeb, трансляция запуска велась на сайте "Роскосмоса".

Это первый российский космический пуск в этом году. В конце декабря сообщалось, что в 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с "Байконура", "Восточного," "Плесецка" и "Куру".

Пуск был выполнен в 00.42 мск с 31-й площадки "Байконура".

В 00.52 мск блок "Фрегат" с космическими аппаратами отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" на суборбитальной траектории.

Выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров предполагается обеспечить за счет двух включений двигателя "Фрегата".

Аппараты OneWeb планируется отделять от "Фрегата" группами по два или четыре спутника с 01.54 до 04.27 мск.

В июне 2015 года был компании Arianespace и OneWeb подписали контракт на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С "Байконура" намечаются девять пусков (один осуществлен в феврале 2020 года), с "Восточного" — шесть, с "Куру" — шесть (один был уже проведен в феврале 2019 года).

Проект OneWeb

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В апреле 2019 года главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.