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РИА Наука
2020-02-06T23:50+0300
https://ria.ru/20200206/1564374255.html
OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155017/12/1550171291_6:0:774:432_1036x0_80_0_0_7e8e3fba86582fd01d009e9bb6152b21.jpg
РИА Новости

OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов

23:49 06.02.2020 (обновлено: 23:50 06.02.2020)
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© Фото : страница Greg Wyler в TwitterСпутники в лаборатории компании OneWeb
Спутники в лаборатории компании OneWeb
© Фото : страница Greg Wyler в Twitter
Спутники в лаборатории компании OneWeb. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Британская компания OneWeb изменила план ближайших запусков своих спутников связи, намеченных на весну, с российских космодромов, заявил главный управляющий компании Адриан Штекель.
Ранее сообщалось, что в апреле, мае, июне и июле состоятся очередные запуски спутников OneWeb с Восточного. В ночь на 7 февраля планируется запуск 34 спутников OneWeb ракетой-носителей "Союз-2.1б" с космодрома Байконур - это будет первый в 2020 году космический пуск в РФ.
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Как сообщил Штекель в интервью американскому специализированному порталу spacenews.com, после очередного запуска 34 спутников, намечающегося с Байконура в марте, компания собирается сделать в апреле паузу в пусках для того, чтобы наладить производство неназванного элемента.
По его словам, этот элемент пришлось доработать по результатам летных испытаний первых шести космических аппаратов, запущенных в феврале 2019 года.
Затем, отметил Штекель, последуют два запуска в мае и июне с космодрома Восточный по 36 спутников в каждом. Потом снова будут перерывы в стартах.
По словам Штекеля, на первом этапе компания намерена вывести на орбиту 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное предоставление услуг связи. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных.
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В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома Байконур намечается девять пусков, с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже проведен в феврале 2019 года).
В апреле 2019 года главный управляющий компании Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала поданную в госкомиссию по радиочастотам заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом требований национальной безопасности РФ.
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РИА НаукаБайконур (космодром)Восточный (космодром)OneWebКосмос - РИА НаукаСоюзРоссия
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