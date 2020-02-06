OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Британская компания Британская компания OneWeb изменила план ближайших запусков своих спутников связи, намеченных на весну, с российских космодромов, заявил главный управляющий компании Адриан Штекель.

Ранее сообщалось, что в апреле, мае, июне и июле состоятся очередные запуски спутников OneWeb с Восточного. В ночь на 7 февраля планируется запуск 34 спутников OneWeb ракетой-носителей "Союз-2.1б" с космодрома Байконур - это будет первый в 2020 году космический пуск в РФ.

Как сообщил Штекель в интервью американскому специализированному порталу spacenews.com, после очередного запуска 34 спутников, намечающегося с Байконура в марте, компания собирается сделать в апреле паузу в пусках для того, чтобы наладить производство неназванного элемента.

По его словам, этот элемент пришлось доработать по результатам летных испытаний первых шести космических аппаратов, запущенных в феврале 2019 года.

Затем, отметил Штекель, последуют два запуска в мае и июне с космодрома Восточный по 36 спутников в каждом. Потом снова будут перерывы в стартах.

По словам Штекеля, на первом этапе компания намерена вывести на орбиту 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное предоставление услуг связи. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома Байконур намечается девять пусков, с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже проведен в феврале 2019 года).

В апреле 2019 года главный управляющий компании Адриан Штекель в интервью газете Australian заявил, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.