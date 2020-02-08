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Россия заявила Франции протест из-за дела Винника
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РИА Новости

Россия заявила Франции протест из-за дела Винника

12:24 08.02.2020 (обновлено: 13:09 08.02.2020)
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© AFP 2020 / Alain JocardПосольство России во Франции
Посольство России во Франции
© AFP 2020 / Alain Jocard
Посольство России во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Российское посольство в Париже выразило протест из-за ситуации с экстрадированным из Греции россиянином Александром Винником. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Винника перевезли из Греции во Францию 23 января. По решению парижского суда россиянин должен оставаться под стражей.

МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию", — сказал Мешков.

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Он добавил, что посольство передало во французский Минюст запрос Генпрокуратуры с просьбой провести в отношении Винника дознание по уголовному делу, возбужденному в России, передать собранные материалы российскому ведомству и разрешить его сотрудникам присутствовать при процессуальных действиях во Франции.
Сейчас, отметил посол, следственный судья, ссылаясь на тайну следствия, не разрешает заведующему консульским отделом посольства присутствовать при допросах Винника.
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Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Москва будет добиваться от властей Франции выдачи Винника.

Дело Винника

Специалиста по информационным технологиям Александра Винника арестовали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в создании нелегальной биржи криптовалют, через которую, как утверждают в Вашингтоне, отмывались миллиарды долларов.
Выдать Винника просила и Россия. В конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция, которая обвиняет россиянина в том, что он занимался вымогательством и отмыванием денег на ее территории с 1 января 2016-го по 14 июня 2018 года. К тому времени Винник уже почти год находился в греческой тюрьме.
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Французские власти полагают, что Винник причастен к взлому электронной почты тысяч человек. В результате вымогательства злоумышленники получили от 5,7 тысячи жертв 20,643 тысячи биткоинов (130 миллионов евро). Франция считает, что в этом случае действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Сам россиянин отрицает все обвинения. По его словам, он не нарушал ни американских, ни французских законов и готов предстать перед судом в России.
Читайте полный текст интервью>>
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникМИД РФМИД Франции‎РоссияСШАВ мире
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