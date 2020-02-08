Алексей Мешков: Винник выходит из голодовки и может звонить родным

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже

О том, кого Россия пригласила на Парад Победы в Москву, каких двусторонних встреч следует ждать в ближайшее время и какая российская выставка в Париже станет культурным событием мирового масштаба, рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой посол России во Франции Алексей Мешков в преддверии Дня дипломатического работника.

— Алексей Юрьевич, в конце января во Францию экстрадировали россиянина Александра Винника. Как у него дела? Посещают ли его консульские работники? Какие меры предпринимаются для помощи?

— Сотрудники консульского отдела посольства регулярно посещают Винника в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер. Он чувствует себя нормально, начал выходить из повторной 40-дневной голодовки и принимать пищу. Ему предоставлена возможность звонить по стационарному телефону на согласованные с судьей номера родственников и адвокатов, в палате имеется небольшой телевизор, показывающий французские каналы. По словам самого Винника, отношение к нему корректное.

Он не располагает сведениями о ходе следствия, а также о дате и месте проведения следующего судебного заседания по его делу.

Сотрудники посольства находятся также в постоянном контакте с адвокатами Винника, которые готовят апелляцию с требованием заменить содержание в тюрьме на домашний арест.

— Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявляла, что РФ будет добиваться экстрадиции Винника и посольство России во Франции предпримет соответствующий демарш. Какие действия были предприняты в этой связи?

— В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию.

Несмотря на решение министра юстиции Греции о возврате Александра Винника в Грецию после окончания судебного процесса во Франции для последующей передачи в США, посольство также передало в министерство юстиции Франции запрос Генеральной прокуратуры РФ провести в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года следственные дознания по уголовному делу, заведенному в отношении Александра Винника, в России, собранные материалы направить в Генпрокуратуру РФ, а также разрешить сотрудникам Генпрокуратуры России присутствовать при проведении процессуальных действий на территории Франции.

В настоящее время назначенный во Франции по делу Александра Винника следственный судья, ссылаясь на тайну следствия, не дает разрешения заведующему консульским отделом посольства присутствовать при проведении допросов Александра Винника.

— Ожидаются ли в этом году визиты высокого уровня? Взаимодействует ли посольство с французской стороной по поводу предстоящего визита в РФ Эммануэля Макрона на торжества по случаю Дня Победы.

— Как вы сами отметили, с французской стороны было подтверждено участие президента Эммануэля Макрона в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы исходим из того, что он состоится. Кроме того, в прошедшем году удалось возобновить практику заседаний двустороннего Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и министров обороны двух стран. Сроки очередного заседания пока не определены, но рассчитываем, что оно обязательно пройдет до конца текущего года в порядке очередности во Франции. Также ведем переговоры с французской стороной о возобновлении работы большой межпарламентской комиссии на уровне председателей Госдумы РФ и Национального собрания Франции. Надеемся, что дело наконец сдвинется и этот важный инструмент парламентской дипломатии вновь заработает.

— Ведется ли подготовка приезда президента РФ Владимира Путина на похороны генерала Гюдена?

— Что касается наполеоновского генерала Шарля Гюдена, то обнаружение его останков стало большим историко-культурным событием прошлого года. Упорный труд франко-российской группы археологов и историков под руководством Пьера Малиновского дал свои плоды.

Шарль Гюден был одним из ближайших соратников Наполеона Бонапарта и погиб под Смоленском при отступлении Великой армии. Фигура Наполеона, безусловно, является одной из наиболее ярких в истории Франции и Европы. Французы до сих пор считают, что российская кампания была большой ошибкой и что, не ввяжись в нее император, события в Европе могли бы обрести совершенно другой оборот.

Желание французской стороны похоронить своего боевого генерала со всеми воинскими почестями вполне понятно и закономерно. Однако в посольство официальная информация о сроках и формате планируемого мероприятия пока не поступала.

— От войны с Наполеоном ко Второй мировой. Как идет подготовка в празднованию юбилея Победы в мае 2020 года?

— Общая историческая память занимает особое место в российско-французских отношениях. Осознавая, как тесно переплетены судьбы России и Франции, мы вспоминаем и о подвигах французских летчиков из легендарного авиаполка "Нормандия-Неман" и советских людях, отдавших жизнь за свободу и независимость Франции, сражаясь в рядах французского Сопротивления. Не следует забывать, что одновременно с тысячами бывших советских военнопленных или насильно депортированных граждан в борьбе с фашистскими оккупантами во Франции принимали участие и тысячи русских эмигрантов, в силу известных драматических событий первой четверти ХХ века оказавшихся во Франции, которая стала для них второй родиной. В подтверждение этой связи российская сторона пригласила на Парад Победы в Москве двух французских ветеранов, взяв на себя все сопутствующие расходы.

— Какие мероприятия проведет посольство?

— В планы посольства по празднованию юбилея Победы входит организация целого ряда мемориальных мероприятий, в том числе ставшая уже традиционной для Парижа акция "Бессмертный полк" и совместные с французскими партнерами и нашими коллегами из стран СНГ церемонии возложения цветов к могилам участников Второй мировой войны, каждый из которых внес свой вклад в борьбу с фашизмом.

Один из значимых проектов на военно-мемориальном направлении, работа над которым ведется, создание в городе Тиль на северо-востоке Франции мемориала советскому женскому отряду "Родина", бывшему частью Сопротивления. Параллельно работаем над установкой обелиска на кладбище в городе Обурдэн, где похоронены как советские участники Сопротивления, так и воины Русского экспедиционного корпуса, сражавшиеся во Франции в годы Первой мировой войны.

Помимо вышеперечисленных мероприятий готовим в мае и несколько праздничных сюрпризов для проживающих во Франции соотечественников.

— Если позволите, несколько слов о культуре, о "Русских сезонах". Не так давно в Париже прошло открытие фестиваля, который продлится год. Можно ли говорить о культурной дипломатии? Как вы оцениваете роль культуры в упрочнении связей между двумя странами?

— Действительно, 16 января в парижском театре "Одеон" министры культуры России и Франции дали старт "Русским сезонам", предусматривающим проведение на различных французских площадках не менее четырехсот культурных мероприятий в течение 2020 года.

Культурный потенциал, наряду с политическим и экономическим весом, определяет репутацию государства на мировой арене. Именно культурная дипломатия укрепляет взаимопонимание и доверие с зарубежными партнерами, являясь одним из самых действенных инструментов народной дипломатии.

В этом контексте предстоящую в октябре 2020 года выставку в Париже коллекции братьев Морозовых можно назвать культурным событием мирового масштаба. Этот проект, реализуемый крупнейшими российскими художественными музеями совместно с фондом Луи Вюиттон, впишет новую яркую страницу в историю российско-французских культурных связей.

В заключение я могу лишь процитировать президента России Владимира Путина, подчеркнувшего 5 февраля в ходе церемонии вручения верительных грамот прибывшими в Россию послами, среди которых был и мой французский коллега Пьер Леви, что Франция является одним из ключевых международных партнеров России, а "Русские сезоны" призваны способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран.

— Про классическую дипломатию поговорили, про культурную тоже. А как обстоят дела с дипломатией научной? В 2018 году между Российской академией наук и Академией наук Франции был подписан меморандум о сотрудничестве, предполагающий открытие представительства РАН на французской земле. Куда продвинулась работа в этом отношении?

— Я думаю, что в современном мире научная дипломатия, а в более широком плане я бы добавил сюда и образовательные обмены, стали тем самым "философским камнем", который превращает даже самые токсичные отношения в благородные металлы. А если же, как в случае с Францией, эти отношения опираются на богатую и плодотворную историю партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, то перед странами открываются самые широкие перспективы для создания общего гуманитарного пространства.

Действительно, в последние годы между Россией и Францией был принят целый ряд важных документов, поднимающих на новый уровень связи научных и университетских кругов, расширяющих их возможности для совместной работы. Здесь можно отметить подписание Соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и научных степеней; запуск двух программ конкурсного финансирования совместных исследовательских проектов с участием профильных министерств, Российского научного фонда и Национального агентства научных исследований Франции; принятие дорожной карты по развитию научных исследований и высшего образования на 10 лет.

Этим же задачам отвечает подписанный Академиями наук России и Франции меморандум о сотрудничестве, который определяет приоритеты совместных научных работ (физика и астрофизика, науки о жизни, математика и информатика, море, климат, сохранение объектов культурного наследия). В качестве пилотного проекта активно развивается инициатива совместного создания мобильной лаборатории для исследования объектов культурного наследия. Наши академики договорились ежегодно готовить научные доклады по актуальным темам. Всеми этими вопросами и будут заниматься назначенные двумя академиями представители в соответствующих странах.