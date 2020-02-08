Посол в Париже рассказал о состоянии Винника

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Экстрадированный из Греции во Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков

"Сотрудники консульского отдела посольства регулярно посещают Винника в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер. Он чувствует себя нормально, начал выходить из повторной 40-дневной голодовки и принимать пищу", - сказал Мешков.

Он отметил, что Виннику "предоставлена возможность звонить по стационарному телефону на согласованные с судьей номера родственников и адвокатов, в палате имеется небольшой телевизор, показывающий французские каналы".

"По словам самого Винника, отношение к нему корректное", - подчеркнул посол.

С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.