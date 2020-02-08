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Посол в Париже рассказал о состоянии Винника
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РИА Новости

Посол в Париже рассказал о состоянии Винника

12:17 08.02.2020 (обновлено: 13:09 08.02.2020)
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© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Сотрудники консульского отдела посольства регулярно посещают Винника в тюремном блоке госпиталя Питье-Сальпетриер. Он чувствует себя нормально, начал выходить из повторной 40-дневной голодовки и принимать пищу", - сказал Мешков.
Он отметил, что Виннику "предоставлена возможность звонить по стационарному телефону на согласованные с судьей номера родственников и адвокатов, в палате имеется небольшой телевизор, показывающий французские каналы".
"По словам самого Винника, отношение к нему корректное", - подчеркнул посол.
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С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Винник отрицал все обвинения и заявлял, что не нарушал законов США и Франции и готов предстать перед судом в России.
Читайте полный текст интервью>>
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