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Эксперт объяснил, зачем в НАТО заявили о российской угрозе в космосе
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РИА Новости

Эксперт объяснил, зачем в НАТО заявили о российской угрозе в космосе

12:12 08.02.2020 (обновлено: 12:13 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс, в частности, США пытается легализовать вывод в космос своего оружия и хочет оправдать это "маневрами" России и Китая. Такое мнение в разговоре с RT выразил полковник в отставке Виктор Литовкин.

"США хотят провести через ООН, через Совбез согласие на милитаризацию космоса. Даже если не будет согласия <...>, то они хотят как бы оправдывать милитаризацию космоса этой якобы виной России и Китая", — рассказал эксперт.

По его словам, "если американцы кого-то в чем-то обвиняют, значит, они уже это сделали".
Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Западу угрожает опасность в космосе, так как неподалеку от их спутников космические аппараты России и Китая проводят маневры.
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Совет Безопасности ООННАТОКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
"По его словам, "если американцы кого-то в чем-то обвиняют, значит, они уже это сделали". Точные слова, причем по всем вопросам. Их девиз "Сделай гадость сам, и тут же обвини в этом другого."
8 февраля, 12:33
Александр Невский
3800101
Всё очень просто - полосатые создали "космические" войска, теперь надо под этой вывеской попилить пару триллионов долларов, а без российской агрессии тут уж ни как нельзя.
8 февраля, 12:15
virshych
2610101
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