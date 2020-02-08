Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Западу грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты. Об этом заявил в интервью газете Washington Examiner глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
По его словам, Североатлантический альянс может предположить "множество разных способов и видов агрессии в космосе". "Конечно, это угроза для наших союзников", — сказал генерал.
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
"До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так", — подчеркнул Ланата.
Он добавил, что западным странам придется самостоятельно "реагировать на угрозы", поскольку у НАТО "не будет объектов в космосе и альянс не станет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных космических объектов".
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