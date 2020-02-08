Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

"До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так", — подчеркнул Ланата.

Он добавил, что западным странам придется самостоятельно "реагировать на угрозы", поскольку у НАТО "не будет объектов в космосе и альянс не станет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных космических объектов".