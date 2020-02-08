Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-08T11:36+0300
https://ria.ru/20200208/1564426588.html
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
https://cdn24.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:399:2932:2048_1036x0_80_0_0_7355fb8fba6bd93664efc302b73e1c1a.jpg
РИА Новости

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

06:47 08.02.2020 (обновлено: 11:36 08.02.2020)
39398
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Западу грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты. Об этом заявил в интервью газете Washington Examiner глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
По его словам, Североатлантический альянс может предположить "множество разных способов и видов агрессии в космосе". "Конечно, это угроза для наших союзников", — сказал генерал.
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".

"До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так", — подчеркнул Ланата.

Он добавил, что западным странам придется самостоятельно "реагировать на угрозы", поскольку у НАТО "не будет объектов в космосе и альянс не станет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных космических объектов".
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
18 декабря 2019, 10:20
Генштаб предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
9469822111748
Обсудить 58
КосмосНАТОКитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Тоесть когда их спутники шпионят это безопасно,а вот когда наши это уже нет,не безопасно.Правда и честность по американски.Империя лжи во всей своей красе
8 февраля, 07:29
eeskander.pin
20150003
Я уже волноваться начал, что нас несколько дней никто ни в чём не обвинял. И вот опять обвинили, сразу полегчало - жизнь продолжается.
8 февраля, 07:52
АКАНДРЕЙ КОННИН
21200000
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Вид на Ригу
Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов
Активисты с плакатами Дешевое мясо стоит нам будущего в Берлине
Европа обсуждает "санкции против мяса" на миллиарды рублей
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
Кадр из фильма Гарет Джонс
Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае опубликовали статистику по заболеванию коронавирусом за неделю
Рубли
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Посольство России во Франции
Россия заявила Франции протест из-за дела Винника
Флаг Ирана. Архивное фото
В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Производство питьевой бутилированной воды
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
Певица Алла Пугачева
Исполнитель песни "Яблоки на снегу" обвинил Пугачеву в срыве карьеры
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
17:08СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде
17:08В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
17:07Девять пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации
17:07СМИ сообщили подробности стрельбы в Таиланде
Лента новостейМолния