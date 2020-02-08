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Мишустин поздравил РУДН с юбилеем
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РИА Новости

Мишустин поздравил РУДН с юбилеем

11:54 08.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Российского университета дружбы народов с 60-летием со дня основания, отметив, что он твёрдо следует принципам дружбы и взаимоуважения культур, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"На протяжении многих лет ваш вуз готовит высококвалифицированных специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки, твёрдо следуя принципам дружбы и взаимоуважения. Среди ваших выпускников – государственные и общественные деятели, дипломаты, учёные, инженеры и врачи. Глубокие знания и навыки, полученные в стенах РУДН, позволяют им успешно реализовывать себя в самых разных профессиях", - сказал Мишустин.
Здание РУДН в Москве
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Путин поздравил РУДН с юбилеем
Он подчеркнул, что сегодня университет – крупный образовательный и научно-исследовательский центр, который занимает высокие позиции в национальных рейтингах, активно использует инновационные методики, разрабатывает собственные стандарты обучения и расширяет международное сотрудничество.
Мишустин добавил, что РУДН может по праву гордиться своим преподавательским коллективом, который помогает молодым людям получить востребованную специальность и раскрыть свои способности. Он отметил, что их труд по достоинству отмечен многими престижными наградами, в том числе Золотой медалью ЮНЕСКО, и заслуживает уважения и благодарности.
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Михаил МишустинРУДНРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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