Мишустин поздравил РУДН с юбилеем

"На протяжении многих лет ваш вуз готовит высококвалифицированных специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки, твёрдо следуя принципам дружбы и взаимоуважения. Среди ваших выпускников – государственные и общественные деятели, дипломаты, учёные, инженеры и врачи. Глубокие знания и навыки, полученные в стенах РУДН, позволяют им успешно реализовывать себя в самых разных профессиях", - сказал Мишустин.