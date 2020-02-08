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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-08T11:41+0300
https://ria.ru/20200208/1564430766.html
Россия зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156388/67/1563886760_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_97f0171ed0e0b247fb63434faeea26d7.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:41 08.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения перемирия в Сирии за сутки зафиксировала 20 нарушений, Турция - 10, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Идлиб – 6, Хама – 3. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 5, Алеппо – 5", - говорится в сообщении.
Сирийские беженцы
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В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из-за рубежа
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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