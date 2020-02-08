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В Крыму назвали попытки привлечь Турцию к "деоккупации" клоунадой
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РИА Новости

В Крыму назвали попытки привлечь Турцию к "деоккупации" клоунадой

11:27 08.02.2020 (обновлено: 16:08 08.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФлаг крымских татар
Флаг крымских татар
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Флаг крымских татар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой заявление украинских политиков о привлечении Турции к "деоккупации" Крыма.
Ранее депутат Верховной рады Украины, лидер организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил украинским СМИ, что у представителей меджлиса* состоялся ряд встреч с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита турецкого лидера на Украину. Разговор, по его словам, шел о создании платформы для переговоров по возвращению Крыма. В частности, Эрдогану было предложено создать такую платформу, где ведущее место бы занимала Турция с ее "принципиальной позицией".
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"После приезда президента Турции в Украину один за одним сыплются различные комментарии. Зная Джемилева лично, уверен, что ни о чем подобном они не говорили. Он просто вновь клянчил деньги и жаловался на власти Украины, что их выкинули на обочину политической жизни страны. Заявление Джемилева официальная Анкара никак не комментирует, как и итоги встречи, поэтому все это не более чем клоунада".

Айваз Умеров
По его словам, как показывает практика, представители меджлиса* могут говорить все, что им вздумается.
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Депутат Госдумы России от крымского региона Руслан Бальбек также считает, что Джемилев использует крымскую тему, чтобы заполучить турецкое финансирование.

"Ни одна страна в мире не пойдет "деоккупировать" Крым ни ради меджлиса, ни ради Зеленского, ни даже ради симпатий Вашингтона. Поэтому слова Джемилева громкие для некоторых "щирых" патриотов, но на самом деле они пустые, как, впрочем, и вся его политическая и общественная деятельность".

Руслан Бальбек
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
84180113
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Руслан БальбекГосдума РФМеджлис крымскотатарского народаМустафа ДжемилевТурцияКрымРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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