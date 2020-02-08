В Крыму назвали попытки привлечь Турцию к "деоккупации" клоунадой

"После приезда президента Турции в Украину один за одним сыплются различные комментарии. Зная Джемилева лично, уверен, что ни о чем подобном они не говорили. Он просто вновь клянчил деньги и жаловался на власти Украины, что их выкинули на обочину политической жизни страны. Заявление Джемилева официальная Анкара никак не комментирует, как и итоги встречи, поэтому все это не более чем клоунада".