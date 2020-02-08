В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 778 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 211 чел. (женщин – 63, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 567 чел. (женщин – 170, детей – 289)", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.