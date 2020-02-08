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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-08T11:20+0300
https://ria.ru/20200208/1564430416.html
В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из-за рубежа
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/02/1556340272_0:107:2948:1765_1036x0_80_0_0_ef18f9e433efbd6f5c1e61516ac19f56.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 750 беженцев из-за рубежа

11:20 08.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 750 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 778 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 211 чел. (женщин – 63, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 567 чел. (женщин – 170, детей – 289)", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 1,9 гектара территории, уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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