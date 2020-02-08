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В ДРК нет достоверной информации о России, заявил посол в Киншасе
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РИА Новости

В ДРК нет достоверной информации о России, заявил посол в Киншасе

11:14 08.02.2020 (обновлено: 12:05 08.02.2020)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Демократической Республике КонгоЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов
© Фото : Посольство Российской Федерации в Демократической Республике Конго
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В Демократической республике Конго приходится сталкиваться с отсутствием достоверной информации о России, несмотря на 60-летие дипотношений, Москва и Киншаса до сих пор не знают друг друга, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.
"После тридцатилетнего правления режима (бывшего президента ДРК Сесе Секо - Прим. ред.) Мобуту, который был ориентирован на Запад, нам приходится сталкиваться с отсутствием здесь достоверной информации о России. В этом году празднуется шестидесятилетие установления дипломатических отношений между нашими странами, однако вынужден констатировать, что мы до сих пор не знаем друг друга", - заявил посол.
"Со времен Патриса Лумумбы и Антуана Гизенги, борьбу за независимость которых всецело поддерживал советский народ, прошло много времени, выросли целые поколения. Необходимо последовательно заполнять этот пробел и наверстывать упущенное. Иначе просто невозможно строить полноценное конструктивное сотрудничество ни в экономическом, ни в политическом планах", - подчеркнул дипломат.
В настоящее время, по его словам, предпринимаются усилия по активизации информационно-просветительской работы и расширении культурных связей. "В современных реалиях особую важность приобретает, на мой взгляд, работа по сохранению исторической правды и памяти. В 2019 году в Киншасе впервые состоялась акция "Бессмертный полк", которую поддержали не только соотечественники, но и послы Греции и Сербии, а также сами конголезцы, чьи родственники сражались за мир во Второй мировой войне. В текущем году мы обязательно продолжим эту святую для нашей страны традицию", - подчеркнул он.
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Посол назвал "большим шагом вперед в информационном плане" заключение соглашения между МИА и Радио "Спутник" и Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК). "Переговоры на предмет подписания меморандума об обмене контентом ведутся между телеканалом Russia Today и КНТК. С нашей подачи конголезское телевидение включило в эфир кинокартины производства "Мосфильм", - заключил посол.
ДРК, бывшая бельгийская колония, получила независимость 30 июня 1960 года. После убийства первого премьер-министра Патриса Лумумбы в январе 1961 года и краткого правления президента Жозефа Касавубу в результате военного переворота установился прозападный авторитарный режим маршала Мобуту Сесе Секо, который пробыл у власти с 1965 по 1997 год.
В январе прошлого года Конституционный суд республики официально утвердил итоги президентских выборов, состоявшихся 30 декабря 2018 года. Победу в них одержал лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Антуан Чисекеди, получивший 38,6% голосов избирателей.
Читайте полный текст интервью Алексея Сентебова >>
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