В ДРК нет достоверной информации о России, заявил посол в Киншасе

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. В Демократической республике Конго приходится сталкиваться с отсутствием достоверной информации о России , несмотря на 60-летие дипотношений, Москва и Киншаса до сих пор не знают друг друга, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ДРК Алексей Сентебов

"После тридцатилетнего правления режима (бывшего президента ДРК Сесе Секо - Прим. ред.) Мобуту, который был ориентирован на Запад, нам приходится сталкиваться с отсутствием здесь достоверной информации о России. В этом году празднуется шестидесятилетие установления дипломатических отношений между нашими странами, однако вынужден констатировать, что мы до сих пор не знаем друг друга", - заявил посол.

"Со времен Патриса Лумумбы и Антуана Гизенги, борьбу за независимость которых всецело поддерживал советский народ, прошло много времени, выросли целые поколения. Необходимо последовательно заполнять этот пробел и наверстывать упущенное. Иначе просто невозможно строить полноценное конструктивное сотрудничество ни в экономическом, ни в политическом планах", - подчеркнул дипломат.

В настоящее время, по его словам, предпринимаются усилия по активизации информационно-просветительской работы и расширении культурных связей. "В современных реалиях особую важность приобретает, на мой взгляд, работа по сохранению исторической правды и памяти. В 2019 году в Киншасе впервые состоялась акция "Бессмертный полк", которую поддержали не только соотечественники, но и послы Греции и Сербии, а также сами конголезцы, чьи родственники сражались за мир во Второй мировой войне. В текущем году мы обязательно продолжим эту святую для нашей страны традицию", - подчеркнул он.

Посол назвал "большим шагом вперед в информационном плане" заключение соглашения между МИА и Радио "Спутник" и Конголезской национальной телерадиовещательной корпорацией (КНТК). "Переговоры на предмет подписания меморандума об обмене контентом ведутся между телеканалом Russia Today и КНТК. С нашей подачи конголезское телевидение включило в эфир кинокартины производства "Мосфильм", - заключил посол.

ДРК, бывшая бельгийская колония, получила независимость 30 июня 1960 года. После убийства первого премьер-министра Патриса Лумумбы в январе 1961 года и краткого правления президента Жозефа Касавубу в результате военного переворота установился прозападный авторитарный режим маршала Мобуту Сесе Секо, который пробыл у власти с 1965 по 1997 год.