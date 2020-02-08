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Предупредивший о коронавирусе врач войдет в историю, заявил Рошаль
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РИА Новости

Предупредивший о коронавирусе врач войдет в историю, заявил Рошаль

11:00 08.02.2020 (обновлено: 14:39 08.02.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuЦветы в память о враче Ли Вэньляне у входа в Центральную больницу Уханя
Цветы в память о враче Ли Вэньляне у входа в Центральную больницу Уханя
© REUTERS / Tyrone Siu
Цветы в память о враче Ли Вэньляне у входа в Центральную больницу Уханя
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Китайский доктор Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, войдет в историю, считает президент национальной медицинской Палаты Леонид Рошаль.
Ли Вэньлян скончался от вызванного коронавирусом заболевания. Его и еще семь врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань и вынесли предупреждение. Им сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.
Цветы в память о враче Ли Вэньляне у входа в Центральную больницу Уханя
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"Как это случилось, я не могу сказать. Но то, что он войдет в историю и о его подвиге будут вспоминать не только китайцы, - это точно", - сказал Рошаль в субботу РИА Новости.
Он считает, что доктор поступил в соответствии с клятвой Гиппократа и исполнил свой профессиональный долг.
"Очень жаль, что его не стало. И мы склоняем голову перед этим человеком и скорбим вместе, вероятно, с миллионами и китайцев, и всех других жителей планеты" - добавил Рошаль.
Скорость распространения нового коронавируса
14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Ли ВэньлянРаспространение нового коронавирусаЛеонид РошальУханьВ мире
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