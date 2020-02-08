Предупредивший о коронавирусе врач войдет в историю, заявил Рошаль

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Китайский доктор Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, войдет в историю, считает президент национальной медицинской Палаты Леонид Рошаль.
Ли Вэньлян скончался от вызванного коронавирусом заболевания. Его и еще семь врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань и вынесли предупреждение. Им сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.
"Как это случилось, я не могу сказать. Но то, что он войдет в историю и о его подвиге будут вспоминать не только китайцы, - это точно", - сказал Рошаль в субботу РИА Новости.
Он считает, что доктор поступил в соответствии с клятвой Гиппократа и исполнил свой профессиональный долг.
"Очень жаль, что его не стало. И мы склоняем голову перед этим человеком и скорбим вместе, вероятно, с миллионами и китайцев, и всех других жителей планеты" - добавил Рошаль.